Спикером Палаты представителей стал трампист, призывавший 'урезать' помощь Украине

Джонсон голосовал почти против всех проукраинских проектов в Конгрессе.

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220 республиканцев избрали Джонсона спикером Палаты представителей / коллаж Главреда. Фото: скриншот видео Reuters / Голос Америки, УНИАН

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон, критиковавший помощь Украине, стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. В дальнейшем он будет иметь влияние на рассмотрение парламентариями законопроектов, в том числе и тех, которые касаются Украины.

За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев, сообщает Голос Америки. Этот конгрессмен голосовал против почти всех инициатив Конгресса по поддержке Украины.

Что известно о новом спикере Палаты представителей США

Майк Джонсон - 51-летний консерватор из штата Луизиана, сторонник Дональда Трампа. В 2020 году он отрицал результаты выборов, считал тогда, что Трамп одержал победу и призвал к пересчету голосов.

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Джонсон поддержал только одну инициативу по Украине / Фото: twitter.com/OstapYarysh

Майк Джонсон поддержал закон о ленд-лизе для Украины, однако в дальнейших инициативах по поддержке Украины он высказывался негативно. К примеру, Джонсон выступал против запроса Белого дома на дополнительную помощь для Украины, голосовал за поправку, которая должна была бы ограничить и не предоставлять 300 млн долларов помощи для Украины.

Майк Джонсон также голосовал за то, чтобы ограничить всю помощь безопасности Украине. Эта поправка не прошла. Впрочем, этот конгрессмен голосовал за нее.

Также он выступал против, чтобы продолжать действие ленд-лиза на 2024 год. Открыто высказывался против поддержки Киева в будущем, говорил о том, что это не в интересах Соединенных Штатов - мол, нужно следить за южной границей и меньше заботиться об Украине.

Поддержка США Украины

В октябре Конгресс одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней в случае шатдауна, в котором не было заложено денег на военную помощь Украине. Решение американских законодателей возмутило не только западное сообщество, но и президента Джо Байдена. Американский лидер немедленно обратился к Западу и в Украину, подчеркнув, что помощь ВСУ ни в коем случае не будет прервана.

Впрочем, недавно в Сети появилось письмо Белого дома к временному спикеру нижнего парламента США, в котором говорится о ежемесячном снижении размера бюджетной помощи Украине.

Все больше аналитиков склоняются к тому, что вскоре США "пересмотрят" размер помощи Украине, а президентские выборы в Америке в 2024 году делают судьбу военной помощи Украине в войне с Россией еще более непредсказуемой.

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