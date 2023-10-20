США ежемесячно планируют уменьшать размер военной помощи Украине - документ

США планируют предоставить финансовую помощь на следующий финансовый год, чтобы РФ не разрушила украинскую экономику.

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США планируют снижать размер ежемесячной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада имени гетьмана Богдана Хмельницкого, УНИАН, Офис президента

США планируют ежемесячно понижать размер бюджетной помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с запросом о выделении дополнительного финансирования Украине. Речь идет о выделении в следующем финансовом году 11,8 миллиарда долларов со снижением ежемесячного размера на 825 миллионов долларов - 1,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в тексте письма временному спикеру нижней палаты парламента США Патрику Макгенри.

Эта сумма будет доступна до 30 сентября 2025 года. Она будет выделена в помощь Украине и странам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ.

"Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США. Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о надежном распределении между ЕС, Японией и другими донорами", – говорится в тексте. видео дня

США планирует финансово помогать, чтобы РФ не разрушила украинскую экономику, что могло бы привести к капитуляции.

"Прямая бюджетная поддержка гарантировала бы, что правительство Украины сможет оперативно продолжать реагировать на критические нужды, включая оказание медицинской помощи и образования, поддержку тех, кто перемещен в результате войны, и выплату своих обязательств перед лицами, вовлеченными в быстрое реагирование, государственными служащими" , – говорится в письме.

Военная помощь от США

Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.

Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание с Украины. Он рассказал, что делать, чтобы США не уменьшили помощь ВСУ.

Позже стало известно о том, что США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине. Речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155-мм, которые хранились на американских арсеналах в Израиле.

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