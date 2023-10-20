УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

США ежемесячно планируют уменьшать размер военной помощи Украине - документ

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2023, 22:49 обновлено 20 октября, 23:05
США планируют предоставить финансовую помощь на следующий финансовый год, чтобы РФ не разрушила украинскую экономику.
ВСУ, доллары, США
США планируют снижать размер ежемесячной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада имени гетьмана Богдана Хмельницкого, УНИАН, Офис президента

США планируют ежемесячно понижать размер бюджетной помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с запросом о выделении дополнительного финансирования Украине. Речь идет о выделении в следующем финансовом году 11,8 миллиарда долларов со снижением ежемесячного размера на 825 миллионов долларов - 1,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в тексте письма временному спикеру нижней палаты парламента США Патрику Макгенри.

Эта сумма будет доступна до 30 сентября 2025 года. Она будет выделена в помощь Украине и странам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ.

"Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США. Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о надежном распределении между ЕС, Японией и другими донорами", – говорится в тексте.

видео дня

США планирует финансово помогать, чтобы РФ не разрушила украинскую экономику, что могло бы привести к капитуляции.

"Прямая бюджетная поддержка гарантировала бы, что правительство Украины сможет оперативно продолжать реагировать на критические нужды, включая оказание медицинской помощи и образования, поддержку тех, кто перемещен в результате войны, и выплату своих обязательств перед лицами, вовлеченными в быстрое реагирование, государственными служащими" , – говорится в письме.

Военная помощь от США

Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.

Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание с Украины. Он рассказал, что делать, чтобы США не уменьшили помощь ВСУ.

Позже стало известно о том, что США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине. Речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155-мм, которые хранились на американских арсеналах в Израиле.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

США ежемесячно планируют уменьшать размер военной помощи Украине - документ

США ежемесячно планируют уменьшать размер военной помощи Украине - документ

22:49 Политика
Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу: есть погибший и потерпевшая

Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу: есть погибший и потерпевшая

22:10 Украина
Данилов жестко предупредил РФ: ВСУ будут бить ATACMS, пока не вернут свои земли

Данилов жестко предупредил РФ: ВСУ будут бить ATACMS, пока не вернут свои земли

21:51 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:49

США ежемесячно планируют уменьшать размер военной помощи Украине - документ

22:10

Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу: есть погибший и потерпевшая

21:51

Данилов жестко предупредил РФ: ВСУ будут бить ATACMS, пока не вернут свои земли

21:14

Иран на распутье: Розумный объяснил, зачем Тегерану война против Израиля

20:36

Почти 200 единиц техники: генерал сообщил о невероятном разгроме от ВСУ

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
20:19

Охота на аэродромы будет продолжаться: Игнат ответил на "страшилки Путина"

20:16

Киев – первый город в Украине, где появился Департамент по предотвращению и выявлению коррупции – Кличко

20:10

Ворвется 30-градусная жара: в какие области вернется лето, а где будет лить осенний дождь

20:05

"Будет третьим шагом": Израиль назвал сценарий для Газа после ликвидации ХАМАС

Реклама
19:32

Бросили все силы на прорыв: 3 бригады россиян начали штурм важного города

19:30

Скандальная Монтян обозвала Путина матом и рассказала правду о захвате Крыма

19:24

Как подготовить батареи к зиме с помощью бутылки и отвертки: крутой лайфхак от мастера на все руки

19:11

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

19:10

Почему Европа радуется результатам выборов в Польшемнение

19:02

Соловий и Жадан сняли клип с однополыми поцелуями в храме: священники возмутились

18:57

В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

18:40

БЭБ оценивает оборот нелегальных казино в 12 млрд грн - СМИ

18:25

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

18:23

Почему не стоит употреблять слово "клікати": языковед удивил ответомВидео

18:17

Радиодиктант 2023: где послушать, куда и когда отправлять

Реклама
18:15

Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

18:07

Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнам космосаВидео

17:58

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:50

"Осторожно, грибок": девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме

17:42

"РФ хочет все масштабировать": эксперт сказал, сколько еще сможет воевать Россия

17:35

Вы делали не правильно: какой стороной фольги нужно накрывать мясо в духовке

17:20

Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

17:20

Лунный календарь на ноябрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

17:10

Что категорически нельзя делать 22 октября: важные приметы и запреты

16:44

Минометчики ВСУ получили микроавтобус от Favbet Foundation

16:43

"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

16:43

В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

16:29

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:15

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую областьФотоВидео

16:05

Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в КитайВидео

15:42

Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

15:36

"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

Реклама
14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять