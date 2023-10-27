"Россия придет к нам еще раз": эксперт назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину

Если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.

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Эксперт назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Война Украины против страны-агрессора России будет продолжаться до тех пор, пока РФ не поймет и не примет то, что у нас разная история, разное видение истории и разные судьбы.

Если нынешняя война не будет последней, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что Россия придет к нам еще раз. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун во время чата на Главреде.

"Пока Россия не поймет, что у нас разная история и разное ее видение, разные судьбы, эта концептуальная война будет продолжаться. Украина для России – это полуда на глазах и постоянное доказательство того, что Россия имеет фейковую историю и происхождение. У нее нет той правдивой истории, на которую она может опираться. Поэтому для Москвы уничтожение Украины – это концепция жизненного существования. Надеюсь, что это последняя война, потому что иначе нам придется и дальше жить с осознанием того, что Россия придет к нам еще раз", – сказал Ягун.

Он отметил, что война была неизбежной. Эксперт подчеркнул, что 400 лет мы постоянно находимся в состоянии войны с Россией – либо холодной, либо горячей. Россия еще с царских и догетманских времен пыталась нас взять под контроль, еще до Хмельницкого.

"Уничтожив Новгород, как последний оплот Киевской Руси, и захватив Казань, Россия двинулась сначала мощной силой, а затем и гибридной на Украину. Ей был позарез нужен захват Украины, потому что существование Российской империи без Украины было невозможным. Это всё легализовалось при Петре І, Екатерине и других царях. То есть мы постоянно находились в борьбе с Россией – или открытой, или закрытой, или партизанской, или еще какой-то. Это было заметно и в ХХ веке, и во время Первой, и во время Второй мировых войн", – отметил Ягун.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Война в Украине

Напомним, Силы обороны рассказали о наступлении врага. В течение последних суток на Таврическом направлении украинские войска продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. В частности, за этот период Вооруженные силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов и 49 единиц военной техники врага, в том числе два самоходных миномета "Тюльпан".

ВСУ назвали рекордные потери в боях за Авдеевку. С момента начала массированного наступления на Авдеевку противник потерял ранеными и убитыми более 5 тысяч солдат. Некоторые подразделения врага начинают бунтовать.

Ранее сообщалось, что Россия мобилизовала до 100 тысяч зэков для войны в Украине. По данным государственной статистики и правозащитников, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину – это гораздо больше, чем было известно ранее.

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