'Взрывная угроза': Украина приостановила работу нового 'зернового' коридора

Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен, заявили в компании.

https://glavred.info/ukraine/vibuhova-zagroza-ukrajina-prizupinila-robotu-novogo-zernovogo-koridoru-10511557.html Ссылка скопирована

Украина приостановила работу "зернового" коридора / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина приостановила работу нового "зернового" коридора из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин.

"Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен", - заявила Киевская консалтинговая компания "Барва Инвест" в Telegram.

При этом отмечается, что накануне АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года.

видео дня

"Такая приостановка де факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую вследствие увеличения активности российской авиации", - говорится в сообщении.

Напомним, что РФ может атаковать зерновой коридор в Черном море. Российские оккупанты хотят заблокировать движение кораблей "зерновым коридором" и обвинить во всем Украину. Над акваторией моря уже активизировалась вражеская авиация.

Войска РФ сбросили в Черное море неизвестную взрывчатку. Оккупанты страны-агрессора России после нескольких дней затишья снова активизировали свою тактическую авиацию на Черном море, сказала Наталья Гуменюк.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.