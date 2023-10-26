'Взрывная угроза': Украина приостановила работу нового 'зернового' коридора

Украина приостановила работу нового "зернового" коридора из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин.
"Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен", - заявила Киевская консалтинговая компания "Барва Инвест" в Telegram.
При этом отмечается, что накануне АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года.
"Такая приостановка де факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую вследствие увеличения активности российской авиации", - говорится в сообщении.
Напомним, что РФ может атаковать зерновой коридор в Черном море. Российские оккупанты хотят заблокировать движение кораблей "зерновым коридором" и обвинить во всем Украину. Над акваторией моря уже активизировалась вражеская авиация.
Войска РФ сбросили в Черное море неизвестную взрывчатку. Оккупанты страны-агрессора России после нескольких дней затишья снова активизировали свою тактическую авиацию на Черном море, сказала Наталья Гуменюк.
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