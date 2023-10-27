Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

Из-за прохождения циклона погода в Украине будет дождливой, местами с грозами. Ветры будут настолько сильными, что могут падать деревья и легкие конструкции.

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Погода в Украине – украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине на выходные 28-29 октября будет с дождями и сильным ветром. На наше государство надвигается южный циклон "Armin".

Этот циклон вызовет штормовую погоду по всей стране в субботу, 28 октября. Сильные порывы ветра будут ночью в западных областях, днем на большей части территории государства. Эти порывы будут достигать 17-22 м/с. В северных, центральных и западных областях они местами будут достигать 25-27 м/с. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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В то же время он призвал украинцев быть осторожными, ведь ветер, который движется с такой скоростью, может наделать беды.

"Такая скорость ветра может привести к падению деревьев, легких конструкций, повреждению крыш и линий электропередач. Будьте очень внимательны и осторожны, находясь на улице, не паркуйте автомобили под высокими и старыми деревьями! Прохождение циклона также будет сопровождаться выпадением дождей, в южных и восточных регионах местами с грозами. Температурный фон сохранится аномально высоким", – рассказал Кибальчич.

Погода в Украине 28 октября

В субботу, 28 октября, в западных областях будут идти умеренные дожди, днем местами также будут наблюдаться небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15.

Северные области также накроет дождь. Он будет умеренным, но в некоторых местах значительным. Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем западный, 17-22 м/с, местами порывы, 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +9...+14.

Дождь также накроет и центральные регионы нашего государства, но он будет идти только ночью, а днем существенных осадков не ожидается. Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем западный, 17-22 м/с, местами порывы, 25-27 м/с. Температура воздуха ночью составит +11. ..+16 градусов, днем + 14...+19.

В южной части страны ночью и утром будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +18...+23.

В восточных областях ночью и утром будут идти дожди, местами с грозами, днем существенных осадков не ожидается. Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем юго-западный, 17-22 м/с, на Харьковщине местами порывы, 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +16...+21.

Погода в Украине 28 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 октября

В воскресенье, 29 октября, в западных областях осадков не ожидается, но будет переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18.

В северных областях переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14.

В центральных областях также не предвидится осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18.

Южные регионы и Крым будут с малооблачной погодой, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22.

Без осадков также будет на востоке нашего государства. Ветер западный, ночью 15-20 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +11...+16.

Погода в Украине 29 октября/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Какой может быть погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, какой может быть погода на Новый год 2024. Метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году". По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным и практически без осадков.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Этой зимой погода в Украине будет значительно теплее нормы, и сам период холодов будет короче, говорит синоптик.

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