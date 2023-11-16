Китай обиделся на Байдена: под угрозой важные договоренности - Bloomberg

В Китае разгневались из-за того, что президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Переговоры в Сан-Франциско могут быть подорваны.
Издание Bloomberg отмечает, что Министерство иностранных дел Китая осудило слова Байдена. Китайский МИД назвал высказывания американского президента "абсурдным"и " провокацией".
В издании считают, что слова Байдена могут подорвать договоренности, которые были достигнуты на четырехчасовых переговорах с Си Цзиньпином в США. По словам американской стороны, лидеры договорились о борьбе с распространением химических веществ-прекурсоров фентанила, восстановлении связи между военными на высоком уровне и установлении договоренности, согласно которой один из лидеров может напрямую звонить другому, чтобы решить любые недоразумения.
Стоит добавить, что Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином "очень конструктивными и продуктивными".
Встреча Байдена и Си Цзиньпина
Напомним, что Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США. Глава КНР должен встретиться с Джо Байденом, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Эксперт оценил, к чему приведет встреча лидеров США и КНР. Скорее всего не произойдет резкого поворота в отношениях США и Китая в сторону улучшения, но определенное снижение напряжения вполне возможно.
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором и объяснил, что имеет в виду. В июне президент США Джо Байден также назвал лидера КНР "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.
Байден рассказал, о чем договорился с Си Цзиньпином. По словам главы Белого дома, во время встречи с Си Цзиньпином был достигнут "реальный прогресс". Байден и Си "обменялись мнениями по вопросам, по которым есть разногласия".
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