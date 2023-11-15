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"Либо разрядка, либо обострение": эксперт оценил, к чему приведет встреча лидеров США и КНР

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 09:30
Вероятнее всего не произойдет резкий поворот в отношениях США и Китая в сторону улучшения, но определенное снижение напряжения вполне возможно.
Си Цзиньпин, Джо Байден, Виталий Кулик,
Виталий Кулик рассказала, о чем будут говорить Си Цзиньпин и Джо Байден / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, whitehouse.gov

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин во время встречи 15 ноября будут обсуждать вопрос глобальной безопасности и сдерживания, поскольку сейчас мир входит в ситуацию глобальной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, фронты прорезаются на разных континентах и в разных точках напряжения.

"Там, где раньше они были скрытыми или тлели, сейчас становятся очевидными, и начинается горячая фаза. Поэтому и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в том, чтобы выработать некую линию взаимодействия для контроля над этим процессом в мире. Кто-то видит в этом попытки глобальных игроков ввести сферы влияния, кто-то – готовность к перезапуску отношений. Однако, с моей точки зрения, речь идет о тактическом взаимодействии, а не определении новых правил игры", - сказал эксперт.

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По словам Кулика, Вашингтон находится в ситуации избирательной кампании, в которой позиции Байдена неоднозначны – президенту США придется корректировать политический курс, даже когда он одержит победу на выборах.

"Если же к власти придут республиканцы, это будет другая история, во время которой наследственность курса Соединенных Штатов будет под вопросом. Поэтому сейчас речь будет идти о тактических вопросах. К ним можно отнести экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай после введения со стороны США ряда санкций против производителей товаров двойного назначения. В первую очередь, это касается высоких технологий, таких как запрет поставок полупроводников. Эти санкции собирались ввести в октябре, но после того, как стало известно о визите министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон, эти санкции сразу отсрочили", - отметил эксперт.

Кулик объяснил, что для Китая этот вопрос критически важен, поскольку в полной мере собственное импортозамещение полупроводников для технологии искусственного интеллекта Китай не обеспечивает. Кроме того, происходит выход иностранных инвесторов и производств из Китая.

"Кризис накрывает китайскую экономику, люди оттуда убегают, поэтому утечка денег тоже не может не волновать китайцев, поскольку трансфер технологий окончательно не завершился", - сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Кулик также считает, что еще один вопрос, который будут рассматривать Вашингтон и Пекин, это так называемые локальные конфликты.

"В понимании обеих стран таковыми является ситуация в Украине, на Ближнем Востоке, в Мьянме, Латинской Америке и Африке. То есть стороны будут искать пути, чтобы ситуация в этих войнах была контролируемой и не выходила за пределы", - сказал Кулик.

По его словам, Китай видит перспективу расширения своих транспортных коридоров Великого Шелкового пути через Ближний Восток, и поэтому ему выгодна ситуация глобального расшатывания и ослабления коллективного Запада в отношениях с глобальным Югом, а также обострение противоречий с арабским миром.

"По мнению Китая, это стоит поддерживать, но должен быть предел, который не угрожает их транспортным коридорам. То есть все участники, которые воюют между собой, должны быть потенциально готовы принять китайские товары и китайский транспортный коридор. Если это, например, Мьянма, то там обострение внутренней гражданской войны. Китай недоволен местной хунтой, а Соединенные Штаты применяют санкции не только в отношении хунты, но и прокитайских элементов, что также должно волновать Китай. Если речь идет о Корейском полуострове, соответственно, США волнует, чтобы Ким Чен Ын не психанул и не начал обстреливать Южную Корею или не начал реальную подготовку к реваншу и захвату Южной Кореи", - отметил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

При этом эксперт считает, что вероятнее всего не произойдет резкий поворот в отношениях США и Китая в сторону улучшения, но определенное снижение напряжения вполне возможно, потому что это в интересах обеих сторон.

"Чем каждая из них пожертвует – вопрос. Соединенные Штаты могут потребовать от Пекина повлиять на свои сателлиты (КНДР, Мьянма и другие), чтобы те не поставляли боеприпасов, например, снарядов 120-155 мм, России. И на определенный период времени Китай может на это пойти. Взамен Китай может потребовать от США отказа от введения санкций в отношении полупроводников, снятия или не введения санкционного режима в отношении определенных чиновников", - предположил он.

Между США и КНР очень много противоречий экономического, военно-политического характера, которые не решаются одномоментно и не могут решиться личным диалогом двух президентов, считает Кулик.

"Напротив, есть тенденция к обострению. Поэтому когда лидеры двух стран встречаются, то это, в первую очередь, попытка прощупать позицию друг друга, готовность к снижению динамики углубления этих противоречий. И когда одна из сторон видит отсутствие площадки для продвижения или то, что другая сторона слаба, это может спровоцировать новое обострение (...) Итак, в нашей истории это может быть и разрядка, и, наоборот, обострение", - резюмировал эксперт.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. У него запланирована встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Одной из главных тем дискуссии двух лидеров станут события в Украине.

Си Цзиньпин в последний раз посещал США в 2017 году. Утром в среду, 15 ноября, глава КНР должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В Bloomberg отмечали, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

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