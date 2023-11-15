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Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 08:05
Глава КНР должен встретиться с Джо Байденом, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом
15 ноября Си Цзиньпин должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. У него запланирована встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Одной из главных тем дискуссии двух лидеров станут события в Украине.

Как пишет Reuters, Си Цзиньпин в последний раз посещал США в 2017 году. Утром в среду, 15 ноября, глава КНР должен встретиться с Джо Байденом в Сан-Франциско, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Эта встреча станет первой личной встречей лидеров США и Китая за год, и официальные лица США рассматривают ее как возможность уменьшить напряжение в том, что многие называют самым опасным соперничеством в мире", - пишет издание.

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Си Цзиньпин будет находиться в США с визитом до 17 ноября.

На взлетной полосе Си Цзиньпина встречали, в частности, министр финансов Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

По прибытии Си Цзиньпин помахал рукой с трапа своего самолета Air China чтобы поприветствовать официальных лиц США, затем сел в свой китайский лимузин Hongqi, или "Красное знамя", и отправился из аэропорта в Сан-Франциско, где ожидаются демонстрации как за, так и против его визита.

Смотрите видео - Си Цзиньпин прибыл с визитом в США:

Си Цзиньпин прибыл с визитом в США
Си Цзиньпин прибыл с визитом в США / скриншот

Си Цзиньпин и Байден намерены обсудить двусторонние отношения между Вашингтоном и Пекином - возобновление контактов между военными США и Китая, а также урегулирование экономических отношений между двумя странами.

Также, как ожидается, лидеры США и КНР обсудят ситуацию в тайваньском проливе, обострение на Ближнем Востоке и войну России против Украины. В Белом доме считают, что Китай мог бы поддержать Киев и содействовать завершению военных действий.

Чего ждать от встречи Байдена и Цзиньпина

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что от встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина не стоит ожидать каких-то прорывных решений.

"Я не вижу здесь условий для прорывов. Это не встреча разделения эпох, которой, например была встреча президента Соединенных Штатов Рейгана и секретаря ЦК КПРФ Горбачева в Рейкьявике, начавших эпоху ядерного разоружения. Здесь речь идет об определенном поинте перед новым этапом большой игры. Эти отношения не разворачиваются на 180 градусов, потому что противоречия между Соединенными Штатами Америки и Китаем настолько глубоки, что за одну встречу развернуть их не удастся", – сказал Кулик в интервью Главреду.

По его словам, противоречия между США и Китаем очень глубоки, и они имеют тенденцию к углублению и переходу к горячей фазе.

"Текущая задача двух президентов – повлиять на то, чтобы эта горячая фаза не наступила очень быстро, хаотично и не контролируемо. Поэтому это будут сложные переговоры, со многими аспектами, и, надеюсь, что они будут иметь сухой остаток, по крайней мере для Украины", – сказал Кулик.

Эксперт также отметил, что для Украины может быть 2 положительных последствия от встречи Байдена и Си Цзиньпина. По его словам, Китай не откажется поддерживать Россию, но Байден может убедить китайского лидера пойти на уступки в других вопросах.

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