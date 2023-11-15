Байден и Си Цзиньпин на встрече попытаются "погасить горячую фазу" между странами – Кулик

От встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, которая запланирована на 15 ноября, не стоит ожидать каких-то прорывных решений.
Отношения между двумя странами после этой встречи не развернутся на 180 градусов. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.
"Я не вижу здесь условий для прорывов. Это не встреча разделения эпох, которой, например была встреча президента Соединенных Штатов Рейгана и секретаря ЦК КПРФ Горбачева в Рейкьявике, начавших эпоху ядерного разоружения. Здесь речь идет об определенном поинте перед новым этапом большой игры. Эти отношения не разворачиваются на 180 градусов, потому что противоречия между Соединенными Штатами Америки и Китаем настолько глубоки, что за одну встречу развернуть их не удастся", – отметил Кулик.видео дня
По его словам, противоречия между США и Китаем очень глубоки, и они имеют тенденцию к углублению и переходу к горячей фазе.
"Текущая задача двух президентов – повлиять на то, чтобы эта горячая фаза не наступила очень быстро, хаотично и не контролируемо. Поэтому это будут сложные переговоры, со многими аспектами, и, надеюсь, что они будут иметь сухой остаток, по крайней мере для Украины", – сказал Кулик.
Кто такой Виталий Кулик?
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
Встреча Байдена и Си Цзиньпина
Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести личную встречу 15 ноября в Сан-Франциско.
Администрация Байдена сообщила, что во время встречи лидеры обсудят двусторонние отношения между США и Китаем, важность поддержки открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.
В Bloomberg отмечали, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.
Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что для Украины может быть 2 положительных последствия от встречи Байдена и Си Цзиньпина. По его словам, Китай не откажется поддерживать Россию, но Байден может убедить китайского лидера пойти на уступки в других вопросах.
Читайте также:
- Ударят морозы: синоптик назвала дату резкого похолодания
- Для Украины может быть 2 положительных последствия от встречи Байдена и Си Цзиньпина - Кулик
- "У нас перебита логистика": роспропаганда истерит из-за неудач РФ на левобережье Днепра