'У нас перебита логистика': роспропаганда истерит из-за неудач РФ на левом берегу Днепра

Любые заявления российских пропагандистов не следует воспринимать серьезно.

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ВСУ дают врагу "по зубам" на левом берегу Херсонской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские пропагандисты пытаются оправдать неудачи оккупационной группировки на левом берегу Днепра Херсонской области. Теперь, по словам топ-коллаборантов, всему виной - якобы разрушенная логистика.

В эфире российского федерального телеканала НТВ мелитопольский коллаборант Владимир Рогов заявил, что ВСУ якобы взяли под контроль важный логистический путь между Кинбурнской косой и Олешками на левобережье.

"Проблема в чем заключается? У нас перебита логистика между Кинбурнской косой и Олешками, между Олешками и непосредственно Новой Каховкой. То есть надо объезжать и делать достаточно большой круг, чтобы БК доставить, личный состав", - сказал предатель. видео дня

Насколько эта информация соответствует действительности - проверить не предоставляется возможным. Самого Рогова регулярно уличали во лжи.

Предатель Рогов заныл об ухудшении положения русских на левом берегу - смотрите видео:

Ситуация на левобережье

Накануне американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине - медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона).

Сами оккупанты жаловались на свою на беспомощность на левобережье Херсонской области. По словам захватчиков, перед операцией бойцы ВСУ якобы разъезжали по позициям россиян в российской форме и расстреливали их в упор.

Впрочем, россияне усилили это направление морской пехотой, хотя ВСУ, по утверждению оккупантов, удалось захватить несколько единиц вражеской техники. Есть также пленные среди россиян.

В свою очередь, на данный момент временно оккупированая Кинбурнская коса на Николаевщине включена в стратегические меры активных операций Вооруженных сил Украины. При условии успешной реализации плана Генерального штаба, Кинбурн будет освобожден, сказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

В то же время в командовании южной группировки ВСУ комментировать ситуацию на левом берегу Днепра отказываются. По словам спикера ОК "Юг" Натали Гуменюк, ВСУ активно работают над тем, чтобы создать максимальные трудности для вражеской логистики. 10 ноября она подтвердила, что работа продолжается, и для достижения этой цели используются различные методы.

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