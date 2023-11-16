"Достигли реального прогресса": Байден рассказал, о чем договорился с Си Цзиньпином

Глава Белого дома назвал встречу с лидером Китая "одной из самых конструктивных и продуктивных" из всех, которые у них были.

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Си Цзиньпин и Джо Байден встретились в Сан-Франциско 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент США Джо Байден в среду, 15 ноября, провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за последние шесть лет.

По словам главы Белого дома, во время встречи с Си Цзиньпином был достигнут "реальный прогресс".

"Я ценю разговор, который имел сегодня с президентом Си, потому что я считаю очень важным, чтобы мы четко понимали друг друга, как лидер лидера. Есть критические глобальные вызовы, которые требуют нашего общего лидерства. И сегодня мы достигли реального прогресса", - написал Байден в соцсети Х. видео дня

Тем временем в сообщении Белого дома отмечается, что "лидеры двух стран провели откровенную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних и глобальных вопросов". Кроме того, Байден и Си "обменялись мнениями по вопросам, по которым есть разногласия".

Во время пресс-конференции Байден назвал встречу с лидером Китая "одной из самых конструктивных и продуктивных" из всех, которые были, передает CNN.

"Я знаю этого человека, знаю его образ действий, смотрел ему в глаза - у нас есть разногласия. У него другой взгляд на многие вещи, чем у меня, но он был честным", - отметил Байден.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Си, президент сказал: "Доверяй, но проверяй, как говорит старая поговорка. Именно так я и делаю".

Байден также охарактеризовал отношения между США и Китаем как "конкурентные".

"Моя обязанность состоит в том, чтобы сделать их рациональными и управляемыми, чтобы они не привели к конфликту. Это то, чем я занимаюсь... Найти место, где мы можем сойтись и где мы найдем взаимный интерес… И это именно то, что мы будем делать", - сказал глава Белого дома.

О чем договорились Байден и Си Цзиньпин

Во время четырехчасовых переговоров лидеры США и Китая договорились об ограничении потока фентанила, восстановлении военных связей и совместной работе над искусственным интеллектом.

Байден заявил, что согласие Китая на сокращение химических веществ-прекурсоров фентанила "спасет жизни", и сказал, что ценит приверженность Си в этом вопросе.

Также Байден и Си Цзиньпин договорились быть готовыми ответить на телефонные звонки друг друга.

Как сообщает The Guardian, в ходе встречи с президентом США китайский лидер Си Цзиньпин призвал его "прекратить вооружать Тайвань" и поддержать "воссоединение" Китая с островом.

Кроме того, он выразил надежду, что Байден отменит односторонние санкции, касающиеся Китая.

Что сказал Си Цзиньпин о встрече с Байденом

Лидер Китая Си Цзиньпин назвал партнерство между странами "самыми важными двусторонними отношениями в мире". По его словам, "Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли достичь успеха", передает The Guardian.

"Китайско-американские отношения никогда не были гладкими в течение последних 50 лет и более, и они всегда сталкивались с теми или иными проблемами. Однако они продолжают двигаться вперед, несмотря на перипетии и повороты", - отметил глава КНР.

"Планета Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли преуспеть, а успех одной страны – это возможность для другой", - добавил Си Цзиньпин.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что во время встречи Байдена с Си Цзиньпином будет акцентировано внимание на украинском вопросе. Президент США планирует выразить поддержку Украине.

В Bloomberg отмечали, что новые военные переговоры США и Китая - приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявлял, что от встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина не стоит ожидать каких-то прорывных решений. Отношения между двумя странами после этой встречи не развернутся на 180 градусов.

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