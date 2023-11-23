Эксперт пояснил, стоит ли украинцам сильно ожидать помощь от США

По мнению Тараса Загороднего, украинцы должны исходить из того, что помощи со стороны США может не быть вообще.

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Как говорит Тарас Загородний, украинцы должны взять контроль над безопасностью и управление войной в свои руки / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы грядущее голосование американских парламентариев за помощь Украине (и саму, собственно, возможную помощь) должны рассматривать как бонус. Об этом политический и экономический эксперт Тарас Загородний сказал в интервью Главреду.

"Никто не знает, за какую помощь Украине они проголосуют. Мы должны рассматривать это исключительно как бонус: будет бонус больше – отлично, будет меньше – нужно выкручиваться самим. Мы должны взять контроль над безопасностью и управление войной в свои руки. Потому что западные страны, при всем уважении к ним, не теряют людей, и не их города уничтожаются", ‒ сказал он.

По мнению Загороднего, украинцы должны исходить из того, что помощи со стороны США может не быть вообще.

"Мы должны исходить из того, что помощи со стороны США может не быть вообще. Например, если завтра начнётся война с Китаем, что мы будем делать? Если мы будем исходить из этого, тогда и мыслить мы будем иначе, и действовать", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Главреду Тараса Загороднего:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Помощь Украине от США

Напомним, США могут выделить Украине, Израилю и Тайваню большой пакет военной помощи. Произойти это может уже до конца декабря этого года. Об этом в эфире телемарафона заявила депутат Александра Устинова.

Также во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

При этом, министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег. "Мы не можем позволить Украине проиграть битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы держать школьных учителей в классе и сотрудников служб быстрого реагирования на работе, когда она отважно борется на поле боя. Таким образом, Украина полностью зависит от этой помощи", - цитирует ее CNBC.

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