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Огрызко пояснил, будут ли США и Китай военно сотрудничать после встречи Байдена и Си Цзиньпина

Дмитрий Видоменко
18 ноября 2023, 22:55
Владимир Огрызко считает, что США четко показали Китаю, кто является их контрагентом в мировой политике (и это не Россия).
Огрызко, Си Цзиньпин, Байден
По мнению Владимир Огрызко, недавняя встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена решила многие вопросы / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

США и Китай будут обмениваться информацией о своих военных активностях - после недавней встречи главного китайского коммуниста Си Цзиньпина и президента Джо Байдена. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Это заявления не о сотрудничестве, а о том, что стороны будут информировать друг друга об активности в этой сфере. Если, например, американцы захотят провести с японцами военные учения в Южнокитайском море, то согласно этой договоренности, США сообщат об этом Китаю. То же касается и Китая, если он будет проводить какие-то военно-морские учения, условно говоря, в районе Флориды", ‒ сказал он.

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Огрызко считает, что США четко показали, кто является их контрагентом в мировой политике.

"То есть они будут обмениваться информацией, потому что это уменьшает риск непреднамеренного применения Вооруженных сил, возникновения неспровоцированных конфликтов и тому подобное. Когда-то такие меры называли "мерами доверия". Они логичны, потому что лучше, чтобы ваш визави знал, что вы собираетесь делать. Китайцы прекратили делиться своими планами с США еще после визита Пелоси, но теперь американцы четко показали, кто их контрагент, и это не Россия", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Результаты встречи Байдена и Си Цзиньпина:

Ранее в Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины. Китай после встречи главы государства Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско не изменил своей позиции по развязанной агрессором Россией войне против Украины.

Напомним, Китай придерживается "нейтральной позиции" по войне России против Украины. Также Пекин усиливает сотрудничество с Москвой и пытается продвинуть собственный "план переговоров" Украины и России, который поддерживает Путин.

Как сообщалось ранее, Украина могла бы согласиться на роль КНР как посредника в том случае, если Пекин убедит Москву вывести все свои войска с украинских территорий.

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