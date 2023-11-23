Оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки: в ВСУ раскрыли детали

В районе Авдеевки Донецкой области растут потери российских захватчиков в живой силе и бронетехнике, рассказал командующий ОСГВ Александр Тарнавский.

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ВСУ продолжают отражать атаки российских оккупантов в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России в районе Авдеевки Донецкой области начали новую, третью волну активных боевых действий. Потери врага в живой силе и бронетехнике продолжают расти. Об этом заявил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что российские войска перешли к третьей волне атакующих действий в направлении Авдеевки. Захватчики нанесли 11 авиаударов, осуществили 56 боевых столкновений и совершили 973 артиллерийских обстрела.

Потери войск РФ у Авдеевки растут

По словам Тарнавского, потери войск РФ в живой силе и бронетехнике на Таврическом направлении растут.

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"Общие потери врага составили 706 человек. Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены", - подчеркнул Александр Тарнавский.

Ситуация в районе Авдеевки

Офицер 59-й ОМПр Сергей Цехоцкий опроверг сведения о прорыве оккупантами России обороны ВСУ в Авдеевке в промзоне на юго-востоке города. Подразделения украинской армии контролируют обстановку.

Войска РФ усилили штурмы, линия фронта в районе Авдеевки может колебаться, сказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, вражеских атак стало больше на 30%.

ВСУ нанесли сокрушительные потери российским войскам под Авдеевкой, рассказал Александр Штупун. В частности, он акцентировал внимание на том, что захватчики потеряли почти 80% своей техники, которую использовали в операциях по наступлению на город.

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