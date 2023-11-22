ВСУ нанесли сокрушительные потери российским войскам под Авдеевкой

Захватчики потеряли почти 80% техники во время наступления в районе Авдеевки.

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Оккупанты потеряли около 80% техники под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные отбили наступление российских войск на Авдеевку в Донецкой области. Оккупанты бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой, но потеряли почти 80% техники. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупуна в эфире телемарафона.

"Сегодня враг пытался идти вперед. Несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед. Где-то полтора десятка. Но потерял почти 80% техники, наши ребята их уничтожили", - сказал Штупун.

В результате неудачного российского наступления, остатки техники оккупантов вынуждены были отступить. Сейчас возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

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"Захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешно они штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. За минувшие сутки отбито 13 атак", - добавил Александр Штупун.

Бои вблизи Авдеевки

Напомним, в зоне Авдеевки оккупанты увеличили количество штурмов. Из-за активных боевых действий линия фронта остается нестабильной. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию, включая территорию коксохимического завода, который стал целью для захвата российских вражеских сил.

Также раньше Вооруженные силы Украины опровергли информацию о прорыве российских оккупационных войск в промышленной зоне Авдеевки на юго-востоке города. По сообщению офицера 59-й отдельной механизированной бригады, украинские войска контролируют ситуацию и удерживают свои позиции.

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