Россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой: в ISW рассказали о критической ситуации

В Институте изучения войны сообщили, что 25 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили наступательные действия.
Согласно геолокационным кадрам ISW, опубликованные 24 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки).
Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в промышленной зоне и возле железнодорожной станции Ясиноватая-2 (оба к юго-востоку от Авдеевки), возле Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и вблизи Авдеевского коксохимического завода.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили российские наземные атаки к востоку и югу от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки), Степного, Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).
Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска снизили интенсивность авиаударов и уменьшили количество бронетехники, действующей на Авдеевском направлении, но они все еще ведут пехотные атаки.
Напомним, что Россия начала третью волну наступления на Авдеевку. Российским оккупантам не удастся достичь быстрого продвижения в районе Авдеевки Донецкой области, считают аналитики Института изучения войны.
Под Авдеевкой бойцы ВСУ истощены, а россияне идут как зомби. После провала первых атак на Авдеевку в октябре и потерь большого количества бронетехники россияне сменили тактику.
В ВСУ рассказали об изменении обстановки на фронте возле Авдеевки. В ВСУ сообщили, что россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку. Однако в последнее время их атаки в этом направлении стали менее интенсивными.
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