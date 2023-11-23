Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на 'мясо' пехоту

Ситуация в городе критическая, враг не оставляет попыток окружить Вооруженные силы.

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Россия понесла новые масштабные потери под Авдеевкой / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Украинское командование и военные подтверждают, что Россия начала третью волну масштабного наступления на Авдеевку. Враг фактически стирает город авиабомбами и бросает на штурм позиций ВСУ самую лишь пехоту.

Как сообщил в эфире Эспрессо офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов, оккупанты атакуют Авдеевку со всех сторон и активно работают в направлении промзоны.

Морозов охарактеризовал ситуацию в Авдеевке как "критическую". ВСУ работают, в частности, по недопущению расширения "серых зон".

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"Оккупанты не оставляют попыток завладеть Авдеевкой или окружить город. Противник атакует со всех сторон и активно работает в направлении промзоны, пытаясь туда зайти. Эти враждебные действия уже меняются несколько дней. Бригады ВСУ контратакуют с целью недопущения продвижения врага и расширения серых зон", - отметил Морозов.

Россия активно применяет авиацию, снося "под фундамент" все сооружения и высотки в Авдеевке, чтобы исключить пребывание там украинских сил.

Основную ответственность в штурмовых действиях россияне снова переложили на пехоту.

"Количество российской пехоты увеличилось на Авдеевском направлении. Третью волну наступления на Авдеевку руководство РФ возложило на плечи пехоты. Благодаря этому пушечному мясу враг должен был перейти железную дорогу, зайти в коксохим, завладеть промзоной. Но ни одна цель не достигнута", - подытожил офицер "Легиона Свободы".

У россиян резко возросли потери

Третья волна наступления на Авдеевку непосредственно отразилась на статистике по ликвидированным оккупантам.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона подтвердил резкий рост потерь сил РФ - захватчики привлекли значительное количество бронетехники.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили три танка и семь бронемашин, армия РФ потеряла 501 человека, большинство именно под Авдеевкой. Все штурмы были безуспешными, Вооруженные Силы Украины отбили 30 атак на Авдеевку, но активность противника все равно высока.

Бои за Авдеевку

С 10 октября на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои на линии фронта - начиная с 2014 года. Сейчас враг давит на Авдеевский коксохим, промзону и село Степное.

Таким образом, ВС РФ не оставляют намерений окружить и отрезать украинскую группировку на этом направлении.

Накануне о третьей волне наступления сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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