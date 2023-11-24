Эксперт объяснил подоплеку недавнего визита главы Пентагона в Киев

По всей вероятности, руководитель Пентагона Ллойд Остин обсуждал в Киеве ускорение процесса по предоставлению Украине F-16.

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Остин, Загородний / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

По всей вероятности, руководитель Пентагона Ллойд Остин во время своего недавнего визита в Киев обсуждал с руководителем Минобороны Украины Рустем Умеровым ускорение процесса по предоставлению Украине F-16. Об этом политический и экономический эксперт Тарас Загородний сказал в интервью Главреду.

"О поддержке в рамках того, что до этого уже обсуждалось [шла беседа Остина с украинскими чиновниками - Главред]. Не думаю, что будет что-нибудь шире. Возможно, Остин приезжал для того, чтобы познакомиться с новым министром обороны. Скорее всего, может быть ускорение процесса по предоставлению Украине F-16", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Главреду Тараса Загороднего:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Помощь США Украине

Напомним, Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Несмотря на мнение администрации Байдена и украинского правительства о крайне важном притоке оружия, военная помощь Вашингтона стала под сомнения. Конгресс сможет завершить переговоры и принять решение о новом пакете помощи не раньше середины декабря.

Также во время приезда в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине дальнобойное вооружение и артснаряды "по крайней мере, в течение некоторого времени".

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