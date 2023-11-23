Ликвидация военкора 'Россия-24': в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

Пул военкоров России негодует, что от них скрыли реальное положение дел на фронте.

https://glavred.info/ukraine/gibel-voenkora-rossiya-24-v-rf-zapodozrili-halatnost-ishchut-vinovnogo-i-gryzutsya-10519354.html Ссылка скопирована

Максудова "задвухсотили" накануне / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские военкоры подняли очередной вой в связи с гибелью на войне против Украины российского пропагандиста Бориса Максудова. Их не устраивает то, что российские военные чиновники якобы скрыли реальное состояние здоровья выжившего после удара БПЛА "рупора" Кремля. В итоге тот скончался в госпитале.

"Наврали, что легкое ранение в руку и ногу, хотя по факту оказалось, что были открытые переломы конечностей, оторванные пальцы. То есть человек в кашу, сброс или снаряд под ногами разорвался", - написал военкор Роман Сапоньков.

Утверждается, что Максудова до ночи держали в госпитале в Токмаке и после попытались бортом перевезти в оккупированный Джанкой. Пропагандисты заподозрили халатность - якобы Максудова специально никуда не отправляли, чтобы "прикрыть свои карьеры".

видео дня

"Если бы сказали правду о тяжелом ранении, возможно, смогли бы среагировать раньше и это вполне могло спасти жизнь", - заявил Сапоньков.

Скриншоты Дениса Казанского

Вместе с тем, судя по опубликованным в сети кадрам, Максудов мог получить вполне легкие травмы, но мог просто не выдержать прифронтовой медицины россиян.

Кроме того, у Максудова во время атаки дрона отсутствовали опознавательные знаки прессы, что коственно свидетельствует, что пропагандист был на фронте в роли комбатанта.

Прилет по российским пропагандистам

22 ноября в России признали удар ВСУ по группе российских пропагандистов. Боеприпас разорвался в тот момент, когда кремлевские работники готовили очередной "сюжет" о "зверствах" украинских защитников.

Правда, тогда министерство Шойгу сообщало, что потерь нет, а раненый сотрудник "Россия 24" Борис Максудов уже эвакуирован.

Сегодня стало известно о гибели Максудова.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.