Ликвидация военкора 'Россия-24': в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

Российские военкоры подняли очередной вой в связи с гибелью на войне против Украины российского пропагандиста Бориса Максудова. Их не устраивает то, что российские военные чиновники якобы скрыли реальное состояние здоровья выжившего после удара БПЛА "рупора" Кремля. В итоге тот скончался в госпитале.
"Наврали, что легкое ранение в руку и ногу, хотя по факту оказалось, что были открытые переломы конечностей, оторванные пальцы. То есть человек в кашу, сброс или снаряд под ногами разорвался", - написал военкор Роман Сапоньков.
Утверждается, что Максудова до ночи держали в госпитале в Токмаке и после попытались бортом перевезти в оккупированный Джанкой. Пропагандисты заподозрили халатность - якобы Максудова специально никуда не отправляли, чтобы "прикрыть свои карьеры".
"Если бы сказали правду о тяжелом ранении, возможно, смогли бы среагировать раньше и это вполне могло спасти жизнь", - заявил Сапоньков.
Вместе с тем, судя по опубликованным в сети кадрам, Максудов мог получить вполне легкие травмы, но мог просто не выдержать прифронтовой медицины россиян.
Кроме того, у Максудова во время атаки дрона отсутствовали опознавательные знаки прессы, что коственно свидетельствует, что пропагандист был на фронте в роли комбатанта.
Прилет по российским пропагандистам
22 ноября в России признали удар ВСУ по группе российских пропагандистов. Боеприпас разорвался в тот момент, когда кремлевские работники готовили очередной "сюжет" о "зверствах" украинских защитников.
Правда, тогда министерство Шойгу сообщало, что потерь нет, а раненый сотрудник "Россия 24" Борис Максудов уже эвакуирован.
Сегодня стало известно о гибели Максудова.
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