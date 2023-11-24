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"Лезут со всех направлений": детали нового наступления россиян на Авдеевку - Барабаш

Юрий Берендий
24 ноября 2023, 15:39
Российские оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку в Донецкой области. Войска РФ продолжают штурмовые действия и пытаются окружить город.
'Лезут со всех направлений': детали нового наступления россиян на Авдеевку - Барабаш
Командование РФ изменило тактику для третьего наступления на Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Российские войска совершают многочисленные авиаудары по населенному пункту Авдеевка в Донецкой области, используя управляемые авиабомбы (КАБ), а также проводят 30-40 массированных обстрелов. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

"Лезут во всех направлениях: с флангов, с юга, с севера. На промку (промзону. - ред) полезли, плюс пытаются определенные штурмовые действия проводить со стороны Донецка через Спартак (село под Авдеевкой. - ред). Лезут со всех сторон. Очень многие применяют пехоты. На промку поехала техника. Там есть асфальтовое покрытие. Оно повреждено, разрушено, но основа определенная есть. технику они там пускают", – рассказал Барабаш.

Он добавил, что третья волна наступления армии Российской Федерации отличается от первых двух волн.

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"Первая [волна] – вообще шли, как на парад. Вторая - колонны разделили и минимум из трех направлений пытались идти. Сейчас они открыли четвертое направление – со стороны Донецка - из Спартака. Плюс добавили промку. Больше пытаются растянуть по линии фронта", – отметил глава ОВА.

Барабаш отметил, что сейчас погодные условия не позволяют противнику использовать технику с большой интенсивностью. Он указывает на то, что рано или поздно оккупанты начнут активнее использовать технику в своих атаках, привлекая значительно больше средств.

Глава ОВА подчеркнул, что в течение последних нескольких дней оккупанты начали использовать кассетные бомбы с большей частотой.

"Кассетами" они по городу не работают. Больше работают по позициям вокруг города. По городу используют КАБ. больше всего работают КАБ-500. В среднем от восьми до 20 авиабомбовых ударов в сутки происходит по городу", – сказал Барабаш.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как сообщал Главред, в течение последних нескольких дней россияне повысили интенсивность действий на Донецком направлении.

Руководитель информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, указал, что Авдеевка и в дальнейшем будет одной из напряженных зон на фронте.

Аналитик Дмитрий Снегирев указывает, что пока не существует обоснованных оснований полагать, что ситуация на Авдеевском направлении Донецкой области сменилась на сторону россиян. Все заявления со стороны России о прорыве непосредственно на территорию Авдеевского коксохимзавода и активной "зачистки" не отражают реального положения вещей.

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война в Украине Авдеевка
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