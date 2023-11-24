"Ситуация тяжелая": россияне применили новую тактику и перешли в наступление - эксперт

По словам аналитика, говорить о прорыве обороны ВСУ в районе Авдеевки и окружения города со стороны россиян рано.

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Окружение Авдеевки: эксперт прокомментировал заявления оккупантов / Коллаж Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Генштаб ВСУ, deepstatemap

Сейчас нет оснований считать, что обстановка на Авдеевском направлении Донецкой области перешла под контроль российских войск. Все утверждения российской стороны о прорыве непосредственно на территорию Авдеевского коксохимзавода и активной "зачистке" не отражают реального положения вещей. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Ситуация под Авдеевкой тяжелая. Говорим о том, что это не третий штурм Авдеевки, как пытаются показать ситуацию. Штурмы продолжаются ежедневно, к тому же оккупанты изменили тактику боевых действий. Если раньше шли танковые колонны и пехота в количестве к батальону, то теперь речь идет о действиях так называемых штурмовых групп. То есть использование тактики ЧВК "Вагнер", которая была обкатана ими во время уличных боев в Соледаре и Бахмуте. Это несколько штурмовых групп количеством от 8 до 15 человек, которые создают постоянное огневое воздействие на позиции ВСУ, в частности с помощью реактивных гранатометов, и пытаются на узком участке фронта создать преимущество и усилить огневое поражение", — сказал он.

По словам Дмитрия Снегирова, дата тактика показала свою эффективность и регулярно используется Силами обороны Украины

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Он добавил, что у российских оккупантов есть определенные тактические достижения на флангах Авдеевки, но это в основном относится к так называемой "серой зоне".

"По сути расширение серой зоны территории, которая не контролируется ни одной из сторон. Да, надо признать, есть продвижение в районе железной дороги, но, опять же, речь не идет о создании оперативного окружения украинских Вооруженных сил в районе Авдеевки. То есть то кольцо окружения, о котором говорят россияне, в районе населенного пункта Ласточкино, оно не замкнуто", — пояснил он.

Аналитик отметил, что сейчас существует возможность обеспечить логистику Вооруженных сил Украины, в частности речь идет о проведении ротации, доставки боекомплектов и эвакуации раненых.

Дмитрий Снегирев сообщил, что по его информации, россияне для проведения наступательных действий в районе Авдеевки используют кассетные боеприпасы.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинское командование и военные подтверждают начало Третьей волны масштабного наступления России на Авдеевку. Как сообщил майор МВД и представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов, оккупанты ведут атаку на Авдеевку с разных направлений и активно продвигаются в направлении промышленной зоны.

По словам командующего Оперативно-стратегической группировкой"Таврия" Александра Тарнавского, потери вражеских сил и техники на Авдеевском направлении продолжают увеличиваться.

Как отметил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, в течение последних нескольких дней российские войска увеличили активность в районе Авдеевки.

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