"Ситуация тяжелая": россияне применили новую тактику и перешли в наступление - эксперт

Сейчас нет оснований считать, что обстановка на Авдеевском направлении Донецкой области перешла под контроль российских войск. Все утверждения российской стороны о прорыве непосредственно на территорию Авдеевского коксохимзавода и активной "зачистке" не отражают реального положения вещей. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
"Ситуация под Авдеевкой тяжелая. Говорим о том, что это не третий штурм Авдеевки, как пытаются показать ситуацию. Штурмы продолжаются ежедневно, к тому же оккупанты изменили тактику боевых действий. Если раньше шли танковые колонны и пехота в количестве к батальону, то теперь речь идет о действиях так называемых штурмовых групп. То есть использование тактики ЧВК "Вагнер", которая была обкатана ими во время уличных боев в Соледаре и Бахмуте. Это несколько штурмовых групп количеством от 8 до 15 человек, которые создают постоянное огневое воздействие на позиции ВСУ, в частности с помощью реактивных гранатометов, и пытаются на узком участке фронта создать преимущество и усилить огневое поражение", — сказал он.
По словам Дмитрия Снегирова, дата тактика показала свою эффективность и регулярно используется Силами обороны Украины
Он добавил, что у российских оккупантов есть определенные тактические достижения на флангах Авдеевки, но это в основном относится к так называемой "серой зоне".
"По сути расширение серой зоны территории, которая не контролируется ни одной из сторон. Да, надо признать, есть продвижение в районе железной дороги, но, опять же, речь не идет о создании оперативного окружения украинских Вооруженных сил в районе Авдеевки. То есть то кольцо окружения, о котором говорят россияне, в районе населенного пункта Ласточкино, оно не замкнуто", — пояснил он.
Аналитик отметил, что сейчас существует возможность обеспечить логистику Вооруженных сил Украины, в частности речь идет о проведении ротации, доставки боекомплектов и эвакуации раненых.
Дмитрий Снегирев сообщил, что по его информации, россияне для проведения наступательных действий в районе Авдеевки используют кассетные боеприпасы.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинское командование и военные подтверждают начало Третьей волны масштабного наступления России на Авдеевку. Как сообщил майор МВД и представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов, оккупанты ведут атаку на Авдеевку с разных направлений и активно продвигаются в направлении промышленной зоны.
По словам командующего Оперативно-стратегической группировкой"Таврия" Александра Тарнавского, потери вражеских сил и техники на Авдеевском направлении продолжают увеличиваться.
Как отметил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, в течение последних нескольких дней российские войска увеличили активность в районе Авдеевки.
Другие новости:
- Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра
- За минуту-90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу
- ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь: идут вперед и захватывают новые рубежи