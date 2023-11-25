Россия начала третью волну наступления на Авдеевку: в ISW раскрыли подробности

Российским оккупантам не удастся достичь быстрого продвижения в районе Авдеевки Донецкой области, считают аналитики Института изучения войны.

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Войска РФ вряд ли смогут достичь быстрого продвижения в районе Авдеевки - ISW / Коллаж: 53-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупанты страны-агрессора России начали новое наступление на Авдеевку и подключили к своим атакам более слабые механизированные силы. Захватчики понесли большие потери, им не удастся достичь быстрого продвижения. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что 22 ноября войска РФ начали свое новое наступление на Авдеевку. Оккупанты подключили к атаке более слабые механизированные силы. Украинские войска отражают наступления, а действия россиян не сигнализируют об их успехах.

"Российские источники утверждали, что их войска продолжали наступательные операции на северном и южном флангах Авдеевки, но не охарактеризовали какие-либо российские атаки как высокомеханизированные. Речь шла и о том, что российские войска продолжали продвигаться к северу от Авдеевки и достигли дальнейших успехов в промышленной зоне юго-восточнее Авдеевки, но РФ не выдвигала никаких территориальных претензий, которые соответствуют успешному восстановлению крупномасштабного российского наступления", - отметили аналитики. видео дня

Также специалисты добавили, что войска РФ в ходе наступления на Авдеевку в октябре потеряли большое количество тяжелой военной техники и в течение октября-ноября проводили подготовку, направленную на восполнение потерь.

"Большие наземные атаки под руководством пехоты, вероятно, создадут значительную угрозу обороняющимся на авдеевском направлении украинским силам, но не приведут к быстрому продвижению России в этом районе", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Ситуация в районе Авдеевки

Оккупанты России начали третью волну штурма в районе Авдеевки, сообщил 23 ноября командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Враг несет потери в живой силе и тяжелой военной технике.

Началось новое наступление на Авдеевку, сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Оккупанты оказывают давление на коксохимический завод, промышленную зону и село Степное.

Оккупанты "давят" на Авдеевку с четырех сторон, рассказал полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, у россиян недостаточно сил и средств, чтобы организовать окружение города.

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