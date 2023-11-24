Третья волна наступления: оккупанты "давят" на Авдеевку с четырех сторон

Россияне планируют увеличивать направления для атак на Авдеевку. Для того, чтобы уничтожить город, они используют управляемые авиабомбы. Об этом редакции 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик- инструктор и полковник ВСУ в запасе - Роман Свитан.
По словам эксперта, россияне начали наступать на Авдеевку через село Спартак Донецкой области. Однако оккупантам тяжело пройти с юга. Для того, чтобы уничтожить город, вражеская армия будет увеличивать количество направлений для атак с юга и юго-запада. Например, с Опытного и Водяного. На данный момент эти направления у россиян не в работе, всё дело в том, что у них недостаточно сил и средств для того, чтобы полноценно окружить Авдеевку. Количества сил и средств, которые они собрали на данный момент, хватит только на север, восток и юг. Эти направления, по мнению эксперта, сейчас будут основными.
Также развернуть широкомасштабные наступателные операции на севере оккупантам не дают укрепрайоны, которые созданы в этом месте ещё с 2014 года, помимо прочего под огнем ВСУ находится промзона, потому она считается серой. В попытках войти в район, куда достает укринская артиллерия, солдаты армии-агрессора теряют по 500-600 солдат ежедневно.
Роман Свитан добавил, что россияне не могут масштабно продвигаться и поэтому поменяли тактику на малые группы от 10 до 30 оккупантов. Однако и это не помогло, потому что вражескую технику разбила украинская артиллерия.
Укрепрайон серьезно подготовлен к любому виду атаки. Россияне это прекрасно понимают. Одна из основных задач у них - это уничтожить Авдеевку с помощью управляемых авиабомб. Они их сбрасывают в Енакиево и дальше идут в планировочном режиме,- подытожил военный эксперт.
Ситуация на Авдеевском направлении
22 ноября украинские военные отбили наступление российских войск на Авдеевку в Донецкой области. Оккупанты бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой, но потеряли почти 80% техники. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
В течение последних нескольких дней россияне увеличили активность на Донецком направлении, проводя атаки с с юга в направлении Авдеевки. Российские военные в основном фокусируют свое внимание на одном направлении, а затем переключают его на другое. Об этом 24 Канала рассказал Виталий Барабаш.
Также, российские войска совершают многочисленные авиаудары по населенному пункту Авдеевка в Донецкой области, используя управляемые авиабомбы (КАБ), а также проводят 30-40 массированных обстрелов. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации.
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