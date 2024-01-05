6 кораблей и почти 700 оккупантов: в ВМС рассказали об успешных ударах по флоту РФ

В ВМС ВСУ рассказали новые детали об уничтожении кораблей Черноморского флота в 2023 году.

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Силы обороны в прошлом году уничтожили по меньшей мере шесть кораблей и катеров ЧФ России / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В прошлом году Силы обороны Украины уничтожили по крайней мере шесть кораблей и катеров Черноморского флота РФ, а также до 700 оккупантов, находившихся на этих судах. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, в комментарии Укринформу.

Среди уничтоженных судов стоит отметить большие десантные корабли "Минск" и "Новочеркасск". Также, по его словам, важным достижением является уничтожение дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая как и ВДК "Минск" была атакована в сухом доке Севастопольского морского завода. Восстановление этой лодки, по мнению Плетенчука, будет слишком ценным и неэффективным.

Среди других уничтоженных судов были несколько каркасных катеров типа "тунец" вместе с их личным составом.

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"Не менее важным является поражение малого ракетного корабля проекта Каракурт, который назывался "Аскольд". Он был поражен на заводе "Залив" в Керчи. Сейчас его подняли из воды на причал и, скорее всего, пытаются понять, стоит ли восстанавливать. Это 1 из 5 запланированных малых ракетных кораблей этого проекта, который должен был получить Черноморский флот РФ", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что среди поврежденных судов были и десантные катера типа "Серна" или "Акула".

Представитель Военно-Морских сил ВСУ отвечая на вопрос о расходах среди личного состава Черноморского флота РФ отметил, что речь идет о сотнях оккупантов, поскольку на одном только крейсере "Москва" было 500 человек. Наименьшее количество экипажа было на "Тунцах" – до 10 человек. В целом, количество погибших моряков может достигать 700 человек, но подтвержденной информации об этом нет, отметил Плетенчук.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины 26 декабря уничтожили военный корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии.

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По выводам генерала бундесвера в отставке Эрхарда Бюлера, удар ВСУ по кораблю "Новочеркасск" свидетельствует о наличии у Украины ракет с дальностью полета от 400 до 560 км. Он предполагает, что Киев может иметь в арсенале ракеты Storm Shadow с дальностью полета более 500 км, которые, возможно, получены от Британии.

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