УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда НАТО передаст Украине много дальнобойных ракет: эксперт назвал условия

Анна Ярославская
5 января 2024, 12:02
Никакая страна не будет передавать больше оружия, чем может отдать, потому что ей самой нужно обороняться.
Валерий Клочок, военная помощь, ATACAMS
Для того, чтобы оружие уехало в Украину, нужно время, считает Валерий Клочок / Коллаж: Главред, фото: Викиедия, defense.gov, facebook.com/valeriyklochok

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок спрогнозировал, при каких условиях блок НАТО может принять политическое решение о передаче Украине неограниченного количества дальнобойных ракет.

По его словам, прежде всего необходимо учитывать технические возможности передачи этих ракет, а именно - имеют ли страны избыток вооружения, которое они могут предоставить.

"Любая страна не будет передавать больше оружия, чем может отдать, потому что им самим надо обороняться. Например, Польша активно отдавала нам советское оружие, потому что получала компенсацию от Европейского Союза и взамен покупала новейшее вооружение НАТО", - объяснил Клочок в интервью Главреду.

видео дня

Кроме того, по его словам, в странах Европейского Союза существует проблема с наращиванием выпуска конвенционного оружия.

"У них недостаточно снарядов, патронов как для сопротивления России в случае прямого столкновения, так и для передачи этого оружия Украине. Хотя мы понимаем, что у этих стран производственная возможность должна быть такой, чтобы производить оружие и для себя, и для передачи его Украине", - сказал эксперт.

Он добавил, что США сейчас заставляют ЕС начать запуск военно-промышленного комплекса – все попытки Госдепа США направлены именно на это.

Клочок отметил, что оборонный бюджет Европейского Союза составляет один триллион евро в год.

"85 процентов этого оборонного бюджета обеспечивают Соединенные Штаты Америки, то есть они своим оружием и присутствием гарантируют ЕС безопасность. Европа со времен Второй мировой войны привыкла к этому и ничего не делает. Хотя сейчас меняется риторика, запускаются соответствующие процессы, но очень медленно, потому что есть политически сложившееся мнение политиков и граждан Европейского Союза, что США придут и защитят их", - отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

При этом США выполняют военные миссии по сдерживанию диктаторских режимов по всему миру, поэтому Европейский Союз должен осознать необходимость выделения дополнительных бюджетов именно на оборонную сферу и, в том числе, на изготовление образцов современного оружия.

"Отдельные страны (например, Нидерланды и Швейцария) уже принимают решение об отмене любых ограничений на продажу оружия. То есть они не готовы ее передать, но готовы продать. А это дает основания думать, что сознание европейских политиков понемногу меняется, но, к сожалению, не так быстро", - сказал эксперт.

Клочок считает, что для того, чтобы оружие уехало в Украину, нужно время.

"Сегодня оно есть, потому что российская армия существенно ослабла и не имеет ресурса для преодоления сопротивления, которое оказывает Украина с помощью Европейского Союза, США и других стран антипутинской коалиции. Именно это время и будет использоваться Европой для увеличения выпуска боеприпасов, бронированной техники и других видов вооружений. Поэтому мы в определенной степени заложники недальновидной политики Европы, потому что в свое время под давлением Запада мы разоружались", - резюмировал он.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Военная помощь Украине

4 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

У Пентагона есть формальные полномочия для того, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны. Все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь новости Украины война России и Украины Валерий Клочок
Реклама

Главное за день

В Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

В Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

12:41 Мир
Сотни оккупантов уничтожены: генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге

Сотни оккупантов уничтожены: генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге

12:34 Украина
6 кораблей и почти 700 оккупантов: в ВМС рассказали об успешных ударах по флоту РФ

6 кораблей и почти 700 оккупантов: в ВМС рассказали об успешных ударах по флоту РФ

12:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:57

Китайский гороскоп на 6 января 2024: Крысе - неуместный флирт, Петуху - конкуренция и зависть

12:52

Хитрая оптическая иллюзия: нужно найти странный апельсин за 4 секунды

12:41

В Пентагоне назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16

12:34

Сотни оккупантов уничтожены: генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге

12:34

6 кораблей и почти 700 оккупантов: в ВМС рассказали об успешных ударах по флоту РФ

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
12:02

Когда НАТО передаст Украине много дальнобойных ракет: эксперт назвал условия

11:43

КНДР могла передать России баллистические ракеты: в ВСУ оценили ситуацию

11:34

Уничтожены офицеры и спецназовцы РФ: новые детали ударов по оккупантам в Крыму

11:33

Россия готовит новое наступление под Харьковом: в разведке сообщили дату и направление - The Telegraph

Реклама
11:29

Только гений найдет льва среди зебр за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

11:09

Как вырастить "женское счастье" в цветочном горшке: что любит и не любит спатифиллум

11:08

Эта пышная зимняя выпечка с орехами выручит, если неожиданно пришли гости: шикарный рецепт кранча

10:47

ВСУ ударят по "триумфу Путина": у Украины есть цель на 2024 год – The Economist

10:38

Новое оружие для ВСУ: у Зеленского раскрыли "план Б" при отсутствии помощи

10:34

"Самая масштабная атака на Крым": Братчук раскрыл, какие военные объекты были поражены

09:45

Запад может отвлечь победу России в этом году: эксперт спрогнозировал последствия

09:41

Чего ждать на фронте в январе-феврале 2024: прогноз генерала Ходжеса

09:33

Ракеты достают по всей Украине: РФ готовит новый массированный удар – Силы обороны

09:21

Гороскоп на завтра 6 января 2024: у Стрельцов зашуршит в кармане, Девам - проблемы

08:57

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов - Госдеп

Реклама
08:36

РФ запустила по Украине "Шахеды": в ВСУ рассказали о попадании и работе ПВО

08:36

Новое контрнаступление ВСУ: какие направления будут ключевыми в 2024 годумнение

08:12

Пентагон готов передать Украине оружие на $4,2 млрд, но есть условие

07:58

Россия закупает и накапливает баллистические ракеты: в ISW раскрыли коварные планы оккупантов

06:10

Россияне бьют новыми ракетами по Украинемнение

05:55

Как вывести жирное пятно, которое не отстиралось: забытый, но рабочий способ

04:45

Как почистить автомобильные фары: 5 шагов, чтобы они выглядели только что наполированными

04:10

"В РФ начнется бунт": Жданов сказал, какая причина заставит россиян выйти против Путина

03:40

Оптическая иллюзия для людей с орлиным зрением: нужно найти звезду среди котов

03:12

Только лишь "зоркая рок-звезда" сможет найти микрофон меньше, чем за минуту

02:40

Дантес после праздников попал в больницу: что произошло

02:10

"Будет очень больно": Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году

02:08

Россия оснащает Х-32, которыми бьет по Украине, "кассетками" : что это значит

01:31

Свежая мята будет всю зиму: как вырастить ее на подоконнике

04 января, четверг
23:50

В российском Белгороде прогремели очередные взрывы и "прилеты"Фото

23:13

Линия фронта не изменится: The Economist назвал цели ВСУ на 2024 год

23:11

Жеребьевка и бронирование: эксперт оценил идеи по мобилизации

22:36

"Ничего экстраординарного не происходит" : Игнат опроверг слова Наева о ПЗРК

22:28

Нервы в зубах: для чего они нужны и что будет, если их удалить

22:24

Во время обстрела "Кинжалами" Киева погибла профессор Киево-Могилянской академии

Реклама
21:39

Путин полон решимости победить: в FT спрогнозировали конец войны

21:34

США: Россия запускала по Украине северокорейскую "баллистику"

21:18

"Будет сложно": генерал ответил, сможет ли Украина освободить Крым

20:57

Российская ракета убила звезду театра: актриса скончалась в больнице

20:43

Во время войны в своей стране: предприятие в Украине поставляло такмед оккупантамФото

20:25

"Я никогда не вернусь": Бритни Спирс окончательно попрощалась со сценой

19:53

Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых - СМИ

19:49

Это огромная разрушительная сила: оккупанты поменяли тактику на юге Украины

19:42

От разводов и следа не останется: 4 лучших способа хорошо вымыть зеркало

19:30

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 2 ошибки на картинке за 9 секунд

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять