Когда НАТО передаст Украине много дальнобойных ракет: эксперт назвал условия

Никакая страна не будет передавать больше оружия, чем может отдать, потому что ей самой нужно обороняться.

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Для того, чтобы оружие уехало в Украину, нужно время, считает Валерий Клочок / Коллаж: Главред, фото: Викиедия, defense.gov, facebook.com/valeriyklochok

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок спрогнозировал, при каких условиях блок НАТО может принять политическое решение о передаче Украине неограниченного количества дальнобойных ракет.

По его словам, прежде всего необходимо учитывать технические возможности передачи этих ракет, а именно - имеют ли страны избыток вооружения, которое они могут предоставить.

"Любая страна не будет передавать больше оружия, чем может отдать, потому что им самим надо обороняться. Например, Польша активно отдавала нам советское оружие, потому что получала компенсацию от Европейского Союза и взамен покупала новейшее вооружение НАТО", - объяснил Клочок в интервью Главреду.

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Кроме того, по его словам, в странах Европейского Союза существует проблема с наращиванием выпуска конвенционного оружия.

"У них недостаточно снарядов, патронов как для сопротивления России в случае прямого столкновения, так и для передачи этого оружия Украине. Хотя мы понимаем, что у этих стран производственная возможность должна быть такой, чтобы производить оружие и для себя, и для передачи его Украине", - сказал эксперт.

Он добавил, что США сейчас заставляют ЕС начать запуск военно-промышленного комплекса – все попытки Госдепа США направлены именно на это.

Клочок отметил, что оборонный бюджет Европейского Союза составляет один триллион евро в год.

"85 процентов этого оборонного бюджета обеспечивают Соединенные Штаты Америки, то есть они своим оружием и присутствием гарантируют ЕС безопасность. Европа со времен Второй мировой войны привыкла к этому и ничего не делает. Хотя сейчас меняется риторика, запускаются соответствующие процессы, но очень медленно, потому что есть политически сложившееся мнение политиков и граждан Европейского Союза, что США придут и защитят их", - отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

При этом США выполняют военные миссии по сдерживанию диктаторских режимов по всему миру, поэтому Европейский Союз должен осознать необходимость выделения дополнительных бюджетов именно на оборонную сферу и, в том числе, на изготовление образцов современного оружия.

"Отдельные страны (например, Нидерланды и Швейцария) уже принимают решение об отмене любых ограничений на продажу оружия. То есть они не готовы ее передать, но готовы продать. А это дает основания думать, что сознание европейских политиков понемногу меняется, но, к сожалению, не так быстро", - сказал эксперт.

Клочок считает, что для того, чтобы оружие уехало в Украину, нужно время.

"Сегодня оно есть, потому что российская армия существенно ослабла и не имеет ресурса для преодоления сопротивления, которое оказывает Украина с помощью Европейского Союза, США и других стран антипутинской коалиции. Именно это время и будет использоваться Европой для увеличения выпуска боеприпасов, бронированной техники и других видов вооружений. Поэтому мы в определенной степени заложники недальновидной политики Европы, потому что в свое время под давлением Запада мы разоружались", - резюмировал он.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Военная помощь Украине

4 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, так как стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

У Пентагона есть формальные полномочия для того, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны. Все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

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