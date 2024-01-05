Уничтожены офицеры и спецназовцы РФ: новые детали ударов по оккупантам в Крыму

В результате ракетных ударов в Крыму взорваны вражеские системы ПВО и РЭБ.

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По оккупантам в Крыму нанесли мощный удар / Коллаж: Главред, Фото: @crimeanwind, скриншот

В результате ракетного удара по военным объектам российских оккупантов в Крыму уничтожены 23 военных РФ, а также взорваны вражеские системы ПВО и РЭБ.

В четверг вечером, 4 января, украинская армия выпустила по оккупантам в Крыму не менее 10 ракет, говорится в сообщении Telegram-канала "Кремлевская табакерка".

Уточняется, что в результате попаданий по меньшей мере трех ракет были разрушены военные объекты РФ в Сакском районе и недалеко от Севастополя.

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"На двух объектах погибли 23 военных, пятеро из них – высокопоставленные офицеры. Также среди погибших – не менее 9 спецназовцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, ракетным ударом уничтожены несколько элементов ПВО и РЭБ оккупантов РФ в Крыму.

"Источники в армии предупреждают, что за этими ударами могут последовать новые попытки атаковать военную инфраструктуру полуострова (они уже были), учитывая что его противовоздушная оборона теперь ослаблена", - сказано в сообщении.

Детали удара по оккупантам РФ в Крыму

Ранее в Сети сообщали о "прилете" в районе Юхариной Балки, где расположены системы российской ПВО.

Согласно опубликованной карте, созданной журналистами Крым.Реалии, на месте прилета расположена 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России.

Ранее здесь размещалась 76 дивизия ПВО Украины (в/ч А-2355).

/ radiosvoboda.org

Кроме того, в Сети также показали место "прилета" по военным объектам РФ под Евпаторией.

/ @crimeanwind

/ @crimeanwind

Удары по оккупантам в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку. Оккупанты отчитываются об "уничтожении" 10 ракет ВСУ, а в сети пишут о "прилетах".

2 января во временно оккупированном Россией Крыму раздавались взрывы. Как отметили местные телеграм-каналы, вероятно был нанесен удар по аэродрому Бельбек. В то же время, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что данный аэродром является основной авиационной базой противника, которую используют для нападения на Украину.

Как заявили ранее в Военно-морских силах Украины, ВСУ уничтожили 15 кораблей оккупантов России, еще почти столько же повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне убрали из Черного моря ракетоносители, которыми могли бы бить по Украине.

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