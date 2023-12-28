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Генерал ФРГ – об ударах по Крыму: Украина получила ракеты дальностью 400-560 км

Андрей Ганчук
28 декабря 2023, 15:09
Украина могла получить от Британии оригинальную версию Storm Shadow, дальность которой достигает 560 км, считает генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.
Новочеркасск, Storm Shadow
Поражение БДК Новочеркасск показало, что дальнобойность ракет ВСУ в два раза выше, чем ожидалось - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, Википедия

Уничтожение армией Украины большого десантного корабля Новочеркасск в оккупированной Феодосии может свидетельствовать о том, что у ВСУ есть ракеты дальностью 400-560 километров. Свобода передвижения Черноморского флота оккупантов России теперь серьезно ограничена. Британия могла дать Киеву оригинальную ракету Storm Shadow, которая стоит на балансе НАТО. Об этом заявил генерал Бундесвера в отставке, военный эксперт Эрхард Бюлер.

Как сообщает Bild, он рассказал о том, что дальнобойность ракет Storm Shadow, которые передала Украине Британия, может быть в два раза больше, чем считалось ранее.

Украина могла получить Storm Shadow дальностью 560 км

По мнению эксперта, ВСУ должны были получить экспортный вариант ракеты Storm Shadow с уменьшенной дальностью – до 250 километров. Такой ракеты недостаточно для того, чтобы ударить по войскам РФ в Феодосии. Следовательно, Украине могли передать оригинальную Storm Shadow, которая стоит на вооружении Североатлантического альянса. Ее дальность составляет 560 километров.

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"Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так", - отметил Бюлер.

У Украины есть ракеты с ударом на 400 км

Эксперт пришел к выводу, согласно которому у Украины есть ракеты дальностью 400 километров. Наличие таких вооружений существенно ограничивает пространство для маневра Черноморского флота РФ. Таким образом, порт в Феодосии для российских оккупантов больше не безопасен.

"В общем и целом это значит, что у Украины есть крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км. Свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена. Теперь Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся безопасными, больше не безопасный порт для России. По многочисленным вторичным взрывам видно, что на десантном корабле было большое количество боеприпасов. Мы знаем, что эти корабли используются россиянами как транспортные суда", - подчеркнул Эрхард Бюлер.

ВСУ уничтожили БДК Новочеркасск в Крыму

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 26 декабря заявил, что ВСУ уничтожили большой десантный корабль Новочеркасск в порту Феодосии в оккупированном Россией Крыму. Российский корабль перевозил беспилотники Shahed.

У Шойгу подтвердили удар армии Украины по БДК Новочеркасск и в русле российской пропаганды заявили, что корабль якобы не уничтожен, а только поврежден. При этом в Минобороны оккупантов РФ заявили о, дескать, сбитии двух украинских Су-24. "Информацию" опровергли в Воздушных силах ВСУ.

В разведке Британии рассказали, что стало причиной мощного взрыва на БДК Новочеркасск. Согласно оценке специалистов, судно могло перевозить взрывоопасный груз. Вероятно, он сдетонировал после того, как по кораблю был нанесен удар.

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крылатые ракеты Новочеркасск война России и Украины Ракеты Storm Shadow
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