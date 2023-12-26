В Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль Новочеркасск

БДК Новочеркасск перевозил беспилотные летательные аппараты типа Shahed.

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БДК Новочеркасск был уничтожен в Феодосии, сообщил Николай Олещук / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он в Telegram.

Он поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.

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"Надевайте штаны и "по-домашнему" из нашего Крыма, пока еще не поздно!" - добавил Олещук.

В Воздушных силах добавили, что БДК Новочеркасск перевозил беспилотные летательные аппараты типа Shahed.

Смотрите видео пожара в городе, которое опубликовал Николай Олещук:

В Крыму уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск" / скриншот

Корабль Новочеркасск предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски по морю войск и грузов. Он способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

24 марта 2022 года "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

Взрывы в Феодосии

В ночь на 26 декабря в Феодосии прогремели взрывы в районе порта. Местные жители говорили о детонации после взрыва. Над городом поднялся черный столб дыма.

По словам очевидцев, "прилет" был около 2:50 часов ночи.

В порту Феодосии вспыхнул пожар / Фото: Telegram

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о "вражеской атаке в районе Феодосии". По его словам, детонация прекратилась, пожар локализован.

Как сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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