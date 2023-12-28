ВСУ уничтожили БДК Новочеркасск: в разведке Британии узнали новые детали

Оккупанты потеряли уже третий большой десантный корабль – враг планировал их использовать для высадки десанта в ходе вторжения, отметили в Минобороны Британии.

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Корабль Новочеркасск мог перевозить взрывоопасный груз - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот соцсети

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили большой десантный корабль Новочеркасск Военно-морского флота агрессора России в порту оккупированной Феодосии. Судя по всему, судно перевозило взрывоопасный груз, что привело к мощному взрыву. Оккупанты потеряли уже третий БДК, ранее они "хотели" использовать корабли для высадки десанта. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что БДК Новочеркасск полностью уничтожен в порту Феодосии на южном побережье захваченного Крыма.

Согласно оценке аналитиков, судно могло перевозить взрывоопасный груз, поэтому вследствие удара произошел вторичный мощный взрыв.

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Россия потеряла уже третий БДК

Британцы акцентировали внимание на том, что в ходе полномасштабной войны оккупанты потеряли уже третий большой десантный корабль: Саратов затонул 24 марта прошлого года, а Минск получил функциональные разрушения в сухом доке 13 сентября 2023 года. Третьим таким уничтоженным кораблем стал Новочеркасск.

Вероятно, были повреждены еще два российских БДК.

Войска РФ планировали высадку десанта

Как утверждают в британской разведке, российские оккупанты вынашивали планы по использованию своих больших десантных кораблей для высадки десанта в Украине. Поэтому враг в ходе вторжения в два раза увеличил их численность в Черном море.

"Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который связывает Крым с Россией", - подчеркнули в Минобороны Британии.

Армия Украины уничтожила БДК Новочеркасск в Крыму

ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль Новочеркасск в порту захваченной Феодосии, сообщил 26 декабря командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Высокопоставленный военный поблагодарил украинских защитников за филигранную работу и призвал российских оккупантов как можно скорее убраться с оккупированного Крыма. БДК перевозил беспилотники Shahed.

У Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК Новочеркасск, однако в традиционном русле своей пропаганды заявили, что корабль, дескать, не уничтожен, а поврежден. В Минобороны оккупантов также "отчитались" о том, что якобы сбили два украинских Су-24. Никаких доказательств этому предоставлено не было.

Позже журналист Кристиан Триберт опубликовал новые спутниковые снимки уничтоженного российского Новочеркасска. На них можно заметить, что вражеский корабль весь в дыму и частично ушел под воду.

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