Появились новые спутниковые снимки уничтоженного российского 'Новочеркасска'

Спутниковые снимки показали масштабы уничтожения российского ИДК "Новочеркасск".

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В соцсетях появились новые снимки "Новочеркасска" / Коллаж: Главред, фото: Maxar, Википедия

В Сети появились новые спутниковые снимки российского десантного корабля "Новочеркасск", который уничтожили ночью26 декабря в Феодосии. Фотографии опубликовал журналист Кристиан Триберт в Twitter.

На свежих спутниковых снимках можно увидеть последствия уничтожения российского десантного корабля "Новочеркасск". Снимки отражают размер и масштаб разрушений, вызванных в результате инцидента.

Порт в Феодосии 5 декабря / Фото: twitter.com/trbrtc

Сравнив со спутниковым снимком за 5 декабря, можно увидеть, что в результате удара корабль весь в дыму и частично ушел под воду.

видео дня

Порт в Феодосии после удара / Фото: twitter.com/trbrtc

Также новые спутниковые снимки указывают на частичное затонение второго судна рядом с уничтоженным десантным кораблем "Новочеркасск".

Уничтожение"Новочеркасска"

Напомним, 26 декабря Украина уничтожила большой десантный корабль"Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Также в России подтвердили повреждение корабля"Новочеркасск" в Феодосии во время отражения украинской атаки. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утверждает о гибели одного человека и ранении двоих в результате атаки.

Как сообщал Главред, россияне направили оперативников в Феодосию для расследования уничтожения корабля. Путин разгневан, а командирам грозит увольнение из-за проваленной обороны.

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