Появились новые спутниковые снимки уничтоженного российского 'Новочеркасска'

В Сети появились новые спутниковые снимки российского десантного корабля "Новочеркасск", который уничтожили ночью26 декабря в Феодосии. Фотографии опубликовал журналист Кристиан Триберт в Twitter.
На свежих спутниковых снимках можно увидеть последствия уничтожения российского десантного корабля "Новочеркасск". Снимки отражают размер и масштаб разрушений, вызванных в результате инцидента.
Сравнив со спутниковым снимком за 5 декабря, можно увидеть, что в результате удара корабль весь в дыму и частично ушел под воду.
Также новые спутниковые снимки указывают на частичное затонение второго судна рядом с уничтоженным десантным кораблем "Новочеркасск".
Уничтожение"Новочеркасска"
Напомним, 26 декабря Украина уничтожила большой десантный корабль"Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Также в России подтвердили повреждение корабля"Новочеркасск" в Феодосии во время отражения украинской атаки. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утверждает о гибели одного человека и ранении двоих в результате атаки.
Как сообщал Главред, россияне направили оперативников в Феодосию для расследования уничтожения корабля. Путин разгневан, а командирам грозит увольнение из-за проваленной обороны.
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