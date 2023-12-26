Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля

По словам Гуменюк, после удара по большому десантному кораблю Новочеркасск в Феодосии, россияне до сих пор не открыли движение по Керченскому мосту.

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Уничтожение десантного корабля РФ стало рождественским подарком / Коллаж Главред. фото: Фото Telegram-канал "Крымский ветер", скриншот с видео

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" отметила, что большая детонация на корабле в Феодосии не может быть объяснена только горючим или боекомплектом судна. Наталья Гуменюк считает, что это был своеобразный "рождественский подарок, полностью упакованный". Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Очевидно, феерическая, взрывно феерическая, я бы сказала, потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных, потому что проведенная боевая работа - это половина дела. Далее надо будет собрать исчерпывающую информацию относительно ее результатов. Пока это все то, что наглядно", - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос об обстановке в Феодосии, где ВСУ уничтожили российский десантный корабль"Новочеркасск".

Она отметила, что очевидно, такой большой взрыв не может быть следствием лишь горючего или боекомплекта самого корабля. Гуменюк добавляет, что большие десантные корабли имеют особенности в использовании, поскольку их враг постоянно использует как логистические пункты для транспортировки важных грузов, потому что это для него единственный способ перевозки.

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"Помним, что у них есть сложности и по использованию знаменитого Керченского моста, и и других транспортно-логистических маршрутов. Следовательно, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный", - добавила Гуменюк.

Также она сообщила, что"пока нет информации о возобновлении сообщения (Керченским мостом - ред.)".

"Так знаем, что был перекрыт, и знаем, что очень большие районы, не только вокруг порта, окружены войсками, и они действительно находятся в определенной панике, наверное, и растерянности, потому что действительно такое поражение для них было сюрпризом", - сказала Наталья Гуменюк.

Также, она отметила, что уже несколько дней подряд не наблюдается сосредоточения кораблей России в открытом море.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним. как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии, был осуществлен удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск". Оперативная информация свидетельствует о том, что около 02:30 по местному времени тактическая авиация Воздушных Сил использовала крылатые ракеты для атаки на этот корабль Черноморского флота России.

Между тем у россиян началась истерика из-за удара по "Новочеркасску".

В Минобороны РФ подтвердили повреждение большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированного города Феодосия ночью на 26 декабря.

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