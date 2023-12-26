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Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году

Яна Ставская
26 декабря 2023, 04:38
Полковник СБУ и нардеп Роман Костенко перечислил главные "плюсы" украинского контрнаступления.
Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году
Россия пошла в новое наступление / коллаж Главреда, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские войска, учитывая имеющиеся ресурсы и сопоставляя их с ресурсами врага, даже перевыполнили план в 2023 году, подчеркнул полковник СБУ, секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко в интервью Укринформ.

"Конечно, если сравнивать с результатами, которых все ждали, можно называть неуспешным этот год, потому что мы не вышли к Азовскому морю... однако, по моему мнению, 2023 год был успешным с точки зрения военной кампании", - сказал Костенко.

Он пояснил, что за этот год Украина не потеряла новых территорий, воюя против армии, которая преобладает ее во всех ресурсах.

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"Мы разработали систему работы дронами. Можно сказать, что Украина - первое государство в мире, которое начало активно использовать дроны в борьбе с врагом. Военно-промышленный комплекс существенно поднялся, за что большая благодарность предпринимателям", - подчеркнул Костенко.

Более того, напомнил Костенко, Украина отвоевала море у России и заставила ее отводить корабли от Крыма.

"Мы это сделали и будем наращивать свое влияние. Я уже не говорю об ударах по российским предприятиям, которые будут продолжаться... Считаю, что мы реально перевыполнили план. Учитывая наши доступные ресурсы и сопоставляя их с вражескими ресурсами, мы сделали даже больше, чем могли.",- сказал нардеп.

Ситуация на фронте

Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.

В частности, враг не прекращает штурмовать Авдеевку, хотя несет колоссальные потери в живой силе и технике. По данным DeepState, в течение последней недели у ВС РФ есть "значительные успехи" в продвижении на отдельных участках.

По словам ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, военно-политическое руководство РФ будет бросать оккупантов на Авдеевку, чтобы захватить город до 15 марта - когда будут проходить "президентские выборы" в России. При этом у украинского командования разработан план действий, если враг попытается окружить город.

Однако "реальной угрозы" окружению города нет, отметил спикер войск "Таврия" Александр Штупун. При тумане и снежной погоде враг больше использует военную технику, поскольку в такой ситуации обе стороны не могут применять БПЛА.

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