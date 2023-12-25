Путин 'сдвигает' сроки захвата Авдеевки: что произошло

Кремль по меньшей мере трижды устанавливал сроки захвата города. ВС РФ не прекращают штурмовать населенный пункт.

https://glavred.info/ukraine/putin-zsuvaye-termini-zahoplennya-avdijivki-shcho-stalos-10527884.html Ссылка скопирована

РФ пошла в новое наступление / Коллаж: Главред, фото: Bild, Минобороны РФ

Российское военно-политическое руководство бросает оккупантов на Авдеевку, чтобы захватить город до 15 марта - когда будут проходить "президентские выборы" в России, отметил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Эспрессо.

Гетьман напомнил, что сначала таким "дедлайном" было 14 декабря, затем - 1 января, а теперь - 15 марта.

"Россияне осуществляют штурмы Авдеевки не потому, что этот город имеет стратегическое и военное значение, а потому, что это основа для того, чтобы выполнить приказ Путина. Ранее армии РФ была поставлена задача захватить Авдеевку до 14 декабря, затем был следующий дедлайн до 1 января. А если не удастся, то россияне уже готовы на еще один дедлайн - это уже до 15 марта, когда будут проходить выборы президента РФ", - сказал Гетьман. видео дня

При этом у украинского командования разработан план действий, если враг попытается окружить город. Однако, по словам Гетьмана, сейчас такая перспектива не считывается.

"Есть разработанный план выхода войск ВСУ из Авдеевки. Если нужно будет отходить, то будет команда на отвод и это довольно сложная тактическая операция. Пока нет уверенности в том, что враг сможет взять Авдеевку в кольцо, это пока предположение", - добавил эксперт.

Гетьман подчеркнул, что даже в случае оккупации Авдеевки "это не повлияет на всю линию восточного фронта".

"Если противник привлечет дополнительные силы и средства, то держаться за Авдеевку нет смысла со стратегической точки зрения", - пояснил он.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте

Пока Запад спорит о дальнейшей поддержке Украины, Россия воспользовалась имеющимися разногласиями в политических кругах и пошла в новое наступление на востоке и юге Украины.

При этом у российских войск есть значительные успехи в продвижении на отдельных направлениях, замечали накануне аналитики DeepState. Российские войска все еще пытаются достичь поставленных Путиным целей 2022 года. Враг пробует подойти к Часовому Яру.

В то же время, как писала WP, из-за сокращения военной помощи от США украинские артиллеристы на фронте начинают испытывать серьезные трудности с запасами боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.