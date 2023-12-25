Ни одна армия не позволяет себе так терять людей: военный о боях в Авдеевке

В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои за город.

https://glavred.info/ukraine/ni-odna-armiya-ne-pozvolyaet-sebe-tak-teryat-lyudey-voennyy-o-boyah-v-avdeevke-10527821.html Ссылка скопирована

Военный о боях в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба АТО, Командование ОС ВСУ

Российкие оккупанты предпринимают все попытки для того, чтобы взять Авдеевку. Они используют аналогичную боям в Бахмуте тактику. Об этом рассказал бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений дикий, сообщает ТСН.

В эфире телемарафона эксперт рассказал, что захватчики просто засыпают город телами, превращая бои в мясные штурмы.Он сравнивает бои за Авдеевку с боями за Бахмут.

"То, что происходит с Авдеевкой - это Бахмут 2.0. Они в прямом физическом смысле засыпают город телами, и по этим телам дальше продвигаются. Это именно мясные штурмы", - комментирует ситуацию Дикий.

видео дня

При этом, по словам бывшего командира "Айдара", действия российской армии невозможно сравнить с действиями ни одной армии в мире. Он утверждает, что никто не позволяет себе такой "роскоши" тратить живой ресурс, людей, как Россия.

"Ни одна другая армия мира никогда не позволяла себе так тратить своих людей, но россияне считают, что для них это нормально. Они считают, что "бабы еще нарожают". Они исходят из этого. Людей не то, что не жалеют, понятия "жалеют" там не существует, но и с чисто военной точки зрения они мягко говоря неэкономно относятся к своему личному составу. И к сожалению, этому очень трудно чем-то помочь", - сообщил он.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, россияне ведут непрерывные атаки в Авдеевке, но город держится. Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону в городе. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации .По его словам, цена атак – бесчисленное количество мертвых россиян.

При этом, ситуация на Авдеевском направлении остается очень непростой. Враг пытается компенсировать неудачи на поле боя обстрелами позиций наших воинов, а также территории громады. Всего за сутки по громаде враг может нанести до полусотни массированных ударов.

Также, российская армия 24 декабря продвинулась на Донбассе, в частности - под Авдеевкой и Кременной. Об этом сообщили в Институте изучения войны. По информации аналитиков российские войска за прошедшие сутки продвинулись в районе Авдеевки и продолжили проводить позиционные бои с украинскими силами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.