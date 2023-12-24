У РФ колоссальные потери под Авдеевкой: ВСУ 'перемалывают' тысячи оккупантов

РФ бросает в последнее время много техники и личного состава на штурм, рассказал Виталий Барабаш.

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Продолжаются тяжелые бои за Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Ситуация на Авдеевском направлении остается очень непростой, сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, простите, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Враг пытается компенсировать неудачи на поле боя обстрелами позиций наших воинов, а также территории громады. Только за минувшие сутки по громаде враг нанес 46 массированных ударов, отметил глава Авдеевской ГВА.

видео дня

"По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов - заезжаешь и картинка одна, а выезжаешь - уже другая. Город меняется не по дням, а по часам", - добавил Барабаш.

Эвакуация из Авдеевки

Как уточнил он в комментарии Суспильному, из Авдеевки были эвакуированы еще четыре человека, в городе остаются 1206 жителей.

23 декабря из Авдеевки в Донецкой области эвакуировали еще трех женщин и одного мужчину. Сейчас в городе, по данным Барабаша, остаются 1206 человек.

Что говорят в Генштабе

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой тяжелая ситуация. Враг будет пытаться реализовать поставленные задачи о взятии города.

Напомним, что оккупанты гонят большое количество техники под Авдеевку. Еще недавно российская армия с одинаковой силой и одновременно давила на всю линию обороны на Авдеевском направлении. Сейчас она сменила тактику.

В ВСУ раскрыли ситуацию по коксохиму. Силы обороны Украины продолжают удерживать Авдеевку и отражают атаки российских оккупантов в Авдеевском районе, сказал представитель ВСУ Александр Штупун.

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