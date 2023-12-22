'Критическая ситуация с мостом Метро': эксперт рассказал, закроют ли красную ветку метро

Для того, чтобы признать мост аварийным, надо провести экспертизу, заявил Александр Сергиенко.

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Каково состояние "красной ветки" метро в Киеве / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Представитель Киевсовета говорит о том, что мост Метро могут закрыть, если его признают аварийным, а КГГА эту информацию отрицает. Насколько критична ситуация с мостом Метро, и возможно ли в дальнейшем его закрытие. В интервью Главреду директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал о ситуации с красной веткой метрополитена.

"Для того, чтобы признать мост аварийным, надо провести экспертизу. В случае с "синей" веткой, такую экспертизу проводило государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Институт проводит исследования, и на его основе составляет акт. и тогда, на основе этого акта, решение должна принять Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Если бы была угроза от этого моста, то Киевский метрополитен первыми бы вызвали эту комиссию и попросили составить акт. из этого следует, что каких-то критических нарушений в конструкции метрополитен не наблюдается", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что мост Метро, каким бы старым он ни был (а ему уже около 60 лет), то мы бы точно знали о реальных фактах. А так мне представляется, что здесь много спекуляций.

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"С одной стороны, журналисты хотят, чтобы их сайты имели больше просмотров, а с другой стороны могут быть, конечно, определенные лоббистские движения со стороны проектировщиков и строителей мостов. Но объективных факторов, которые вызвали бы аварийную ситуацию на мосту Метро, мы не наблюдаем", - добавил Сергиенко.

В общем вода-это обычное явление во всех подземных конструкциях. И если это, например, наземное здание, то легко залезть на крышу, просмолить его или отремонтировать, чтобы устранить протечки.

"Но в подземных туннелях устранить протечки так просто невозможно, как ни старайся. На "синей" ветке метро трещины появились после трех месяцев от начала эксплуатации в марте 2011 года. Тогда трещины залатали, и тоннель благополучно простоял еще 13 лет. Однако во всех туннелях предусмотрен этот сливной лоток, куда попадают просачивания воды через внешний периметр. И еще, оказывается, тоннели постоянно, чтобы там не скапливались грязь и пыль", - пояснил эксперт.

Вода в туннелях - это нормальное явление. Но на синей ветке начал приток воды и песка, что уже можно считать аномалией.

"Там сложный участок во всех отношениях - и притоков воды, и переход с глубокого залегания на мелкое, да и застройщики начали строить многоэтажки в русле Лыбиди. Все эти факторы влияют на гидрогеологию", - добавил Сергиенко.

Напомним, что в метро Киева может произойти еще одна авария. На станции метро Контрактовая площадь возможно возникновение чрезвычайной ситуации в тоннеле, как ранее произошло на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

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