В метро Киева может произойти еще одна авария: архитектор назвал станцию

Мэр столицы Виталий Кличко предупрежден о том, что станция Контрактовая площадь находится под угрозой.

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Шесть станций метро Киева теперь работают только в режиме убежища / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Следующая техногенная авария в метрополитене Киева может произойти на станции метро Контрактовая площадь. Здесь возможно возникновение чрезвычайной ситуации в туннеле, как ранее произошло на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", где произошла разгерметизация. Об этом заявил архитектор Анатолий Фролов.

По его словам, мэр Киева Виталий Кличко предупрежден о том, что еще одна станция киевского метрополитена находится под угрозой.

"Контрактовая площадь – следующая. Та техногенная катастрофа, которую архитекторы, ученые уже предполагали. Мы об этом говорили Кличко, и Кличко нам сказал, что позволит стать модераторами и закончить эту станцию. Это следующая авария, которая будет в Киеве", — рассказал Фролов в в эфире Киев 24.

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С 9 декабря в столице прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель, и вода подтопила часть подземки.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что существует реальный риск обвала тоннеля. Железнодорожные пути начало заливать водой, а в тоннеле появились большие трещины.

Теперь поезда курсируют между станциями Героев Днепра и Лыбидская. Станции метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Выставочный центр, Ипподром и Теремки продолжат круглосуточную работу только в режиме укрытия.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".Тем временем в столице внедряют изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы после закрытия станций метро синей ветки.

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