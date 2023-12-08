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Заливает водой через большие трещины: в Киеве существует реальный риск обвала в метро

Ангелина Подвысоцкая
8 декабря 2023, 17:33
Из-за опасной ситуации закрыты 6 станций метро - от станции "Теремки" до станции "Демеевская". Ремонт может длиться 6 месяцев.
метро в Киеве, потоп в метро в Киеве
В Киеве может обрушиться тоннель в метро / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Киеве внезапно закрыли аж шесть станций метрополитена из-за реального риска обвала тоннеля. Железнодорожные пути начало заливать водой, а в тоннеле появились большие трещины. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

С 9 декабря не будут работать такие станции "синей ветки" метро: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Следует отметить, что воспользоваться ими можно будет круглосуточно только в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Поезд будет курсировать между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская".

"Так, из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений. Следует отметить, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении, с применением механизированного и немеханизированного способа", - говорится в сообщении.

видео дня

Директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский отметил, что решение о закрытии станций метро приняли после того, как утром работники заметили новые трещины в тоннеле.

"После утреннего пика увидели новые трещины. Это уже угроза для безопасности перевозки пассажиров, поэтому было принято решение остановить движение по этому участку. Мы сейчас уже занимаемся работами по ликвидации", - говорит Брагинский.

Смотрите видео об угрозе обвала в метро в Киеве:

метро в Киеве
В Киеве может обрушиться тоннель в метро / фото: скриншот

Ремонт продлится 6 месяцев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным причиной разгерметизации стало нарушение норм во время строительства. Есть еще две версии: активность реки Лыбидь и плавуны. Однако первые выводы удастся сделать лишь через две недели, добавляет Багринский.

Сообщается, что узнать о том, в чем кроется реальная причина такого, можно будет через 2-3 месяца. Дело в том, что ремонтные работы будут проводиться снаружи, а для этого нужно вырыть огромный котлован.

"Мы должны извне добраться до тоннеля и увидеть, были ли генподрядчиком сохранены те нормы, которые предусмотрены проектом: была ли сделана гидроизоляция, было ли сделано химзакрепление. Это будет примерно месяца через 2-3, не раньше", - говорит Багринский.

По его данным, длина котлована будет достигать 20 метров, ширина - 10 метров, а глубина - 5-8,5 метров.

Ремонт туннеля может занять 6 месяцев.

метро в Киеве, Кличко в метро
В Киеве может обрушиться тоннель в метро / фото: t.me/vitaliy_klitschko

Чем заменят метро

Виталий Кличко заявил, что по направлению, где было остановлено движение метро, будут ездить дополнительные автобусы и троллейбусы.

"Мы задействовали 77 автобусов, которые дублируют движение метро, включено 3 маршрута дополнительных - еще 20 дополнительных троллейбусов на этом направлении", - сказал Кличко.

В Киевском горсовете обещают, что интервал движения наземного транспорта не будет превышать 3 минуты, как это было в метрополитене.

"Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14-15 тысяч человек в час. К примеру, метро на данном участке перевозило около 12 тысяч человек в час", - говорится в сообщении.

Ранее Главред рассказывал о том, как РФ атаковала Украину из 10 бомбардировщиков и пыталась ударить по Киеву утром 8 декабря. По предварительным данным, около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, саратовской области. Ни одна ракета не смогла долететь до столицы, все были уничтожены.

Недавно в Киеве СБУ задержала пособника РФ, который навел ракету на КНУ им. Шевченко. Вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтёра" и уехал в Россию через третьи страны.

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