РФ атаковала Украину из 10 бомбардировщиков: последствия удара по Киеву

После паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром 8 декабря в Киевской области гремели взрывы. Работали силы ПВО.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, РФ наносила удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС.
"По предварительным данным, около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, саратовской области", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Ни одна враждебная цель не достигла города.
"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", - сообщил Попко.
По его словам, официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы.
Информации о жертвах и разрушениях пока что нет.
Ракетный удар по Украине 8 декабря 2023
8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.
Во время утренней ракетной атаки оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший, четыре человека пострадали. Два человека – в тяжелом состоянии.
В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.
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