РФ атаковала Украину из 10 бомбардировщиков: последствия удара по Киеву

Почти 80 дней оккупанты не запускали ракеты по столице Украины. Сегодняшняя попытка была безуспешной.

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воздушная тревога " height="660" src="https://images.glavred.info/2023_12/1702020071-2622.jpg?r=165602" title="Ту-95МС, дети в коридоре, воздушная тревога " width="1200"> Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

После паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром 8 декабря в Киевской области гремели взрывы. Работали силы ПВО.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, РФ наносила удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

"По предварительным данным, около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, саратовской области", - говорится в сообщении.

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Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Ни одна враждебная цель не достигла города.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", - сообщил Попко.

По его словам, официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей опубликуют Воздушные Силы.

Информации о жертвах и разрушениях пока что нет.

Ракетный удар по Украине 8 декабря 2023

8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

Во время утренней ракетной атаки оккупанты ударили по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший, четыре человека пострадали. Два человека – в тяжелом состоянии.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

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