Взрывы в Харькове: РФ ударила ракетами С-300, есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы, жителей просили оставаться ы укрытиях.
Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.
Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.
Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.
По данным полиции, ранение получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. 25-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 8 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории белгородской народной республики, сообщили в Воздушных силах.
Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА и шести управляемых зенитных ракет С-300. Направление удара "шахедов" – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет – Харьковщина.
Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 5 ударных БПЛА противника.
Как сообщал Главред, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами-камикадзе Shahed. Большую часть БПЛА удалось сбить силам противовоздушной обороны. Однако есть и "прилет". Погиб один человек - водитель фуры.
Ночью 6 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
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