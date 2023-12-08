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Взрывы в Харькове: РФ ударила ракетами С-300, есть разрушения и пострадавшие

Анна Ярославская
8 декабря 2023, 06:37обновлено 8 декабря, 07:08
Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города.
Спасатель, снаряды, обстрел Харькова
Взрывы в Харькове прогремели около 3:00 в ночь на 8 декабря / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, УНИАН

В ночь на 8 декабря российские оккупанты обстреляли Харьков - около трех часов ночи в городе гремели взрывы, жителей просили оставаться ы укрытиях.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, захватчики нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города. По предварительной информации, обстрел велся ракетами С-300.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

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Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

По данным полиции, ранение получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. 25-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 8 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории белгородской народной республики, сообщили в Воздушных силах.

Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА и шести управляемых зенитных ракет С-300. Направление удара "шахедов" – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет – Харьковщина.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 5 ударных БПЛА противника.

Уничтожены пять
Уничтожены пять "шахедов" / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами-камикадзе Shahed. Большую часть БПЛА удалось сбить силам противовоздушной обороны. Однако есть и "прилет". Погиб один человек - водитель фуры.

Ночью 6 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

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