Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно об атаке РФ

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.

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Силы ПВО ночью сбили 41 дрон из 50 над Украиной / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Армия Inform

Ночью 6 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", – написал в Facebook. первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Жителей региона призывали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.

"Продолжается движение "Шахедов" в направлении Староконстантинова. По регионам работает ПВО", - заявили Силы обороны Юга Украины.

Утром 6 декабря стало известно, что силы ПВО ночью сбили 41 дрон из 50 над Украиной.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 41 ударный БПЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" по двум направлениям – мыс Чауда (Крым) и Курская область -РФ.

Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника.Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Унитожен 41 ударный БПЛА противника / t.me/kpszsu

Воздушные атаки РФ по Украине

На Львовщине ночью 5 декабря три беспилотника типа "Шахед" вражеского происхождения ударили по объекту инфраструктуры. В результате возник пожар.

Также в ночь на 5 декабря в Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе.

Во время ночной атаки на Украину 4 декабря страна-агрессор РФ пыталась атаковать дронами "Шахед" критическую инфраструктуру Прикарпатья. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

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