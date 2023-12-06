Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно об атаке РФ

Ночью 6 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", – написал в Facebook. первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Жителей региона призывали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.
"Продолжается движение "Шахедов" в направлении Староконстантинова. По регионам работает ПВО", - заявили Силы обороны Юга Украины.
Утром 6 декабря стало известно, что силы ПВО ночью сбили 41 дрон из 50 над Украиной.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 41 ударный БПЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" по двум направлениям – мыс Чауда (Крым) и Курская область -РФ.
Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника.Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Воздушные атаки РФ по Украине
На Львовщине ночью 5 декабря три беспилотника типа "Шахед" вражеского происхождения ударили по объекту инфраструктуры. В результате возник пожар.
Также в ночь на 5 декабря в Винницкой области раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе.
Во время ночной атаки на Украину 4 декабря страна-агрессор РФ пыталась атаковать дронами "Шахед" критическую инфраструктуру Прикарпатья. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.
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