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РФ пыталась атаковать объекты критической инфраструктуры Прикарпатья: что известно

Анна Ярославская
4 декабря 2023, 10:07
Во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили вражеские беспилотники. Из-за падения обломков есть повреждения.
Атака дронов, спасатель ГосЧС
РФ ночью пыталась атаковать объект критической инфраструктуры на Прикарпатье / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/SJTF_Odes

Во время ночной атаки на Украину 4 декабря страна-агрессор РФ пыталась атаковать дронами "Шахед" критическую инфраструктуру Прикарпатья. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

Как сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили вражеские беспилотники. Из-за падения обломков есть повреждения.

"К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений. На месте падения обломков работают соответствующие службы", – заявила глава ОВА.

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Онищук добавила, что Ивано-Франковская область и дальше продолжит работать над усилением огневых точек, чтобы не дать оккупантам никакого шанса уничтожить инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения региона.

Как сообщал Главред, в ночь на 4 декабря в Хмельницкой области во время воздушной тревоги местные жители слышали взрывы. В Воздушных силах сообщили, что противовоздушная оборона работала в как минимум девяти областях Украины.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

2 декабря в Днепре прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического оружия и призвали жителей оставаться в укрытиях. Позже глава Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил ракетный удар РФ по Днепровскому району.

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