РФ ударила ракетами по Днепру: первые подробности

Последствия ударов уточняются, территорию обследуют спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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Оккупанты ударили ракетами по Днепровскому району / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГосЧС Украины

В субботу, 2 декабря, в Днепре прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического оружия и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Позже глава Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил ракетный удар РФ по Днепровскому району.

"Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное. Последствия ударов сейчас уточняем. Территорию обследуют спасатели", - написал он в Telegram.

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Как сообщал Главред, в ночь на 1 декабря РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительным данным, там обошлось без жертв.

По данным Воздушных сил, в результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Ночью 2 декабря Силы обороны уничтожили 10 "шахедов" из 11-ти и одну ракету Х-59. Дроны были сбиты в пределах Одесской области, а управляемая авиационная ракета Х-59 - на Днепропетровщине.

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