Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

Российские оккупанты периодически обстреливают Кривой Рог, и прошлая ночь не стала исключением. РФ нанесла ракетный удар по городу 1 декабря.
"Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу", - сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, последствия ночной атаки уточняются. По предварительным данным, там обошлось без жертв.
Кроме того, из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Мировскую общину. Затем – Красногригорьевскую. Туда прилетело более полудесятка снарядов.
По словам главы ОВА, на остальной территории области было спокойно, без вражеских атак.
Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 1 декабря, в южных и восточных регионах была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. В Воздушных силах сообщили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого.
В частности, по данным военных, в направлении Кривого Рога летели две ракеты. Сообщалось о взрыве в Кропивницком.
По данным Воздушных сил, в результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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