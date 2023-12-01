Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

Последствия ночной атаки уточняются. По предварительным данным, там обошлось без жертв.

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Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

Российские оккупанты периодически обстреливают Кривой Рог, и прошлая ночь не стала исключением. РФ нанесла ракетный удар по городу 1 декабря.

"Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу", - сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, последствия ночной атаки уточняются. По предварительным данным, там обошлось без жертв.

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Кроме того, из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Мировскую общину. Затем – Красногригорьевскую. Туда прилетело более полудесятка снарядов.

По словам главы ОВА, на остальной территории области было спокойно, без вражеских атак.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 1 декабря, в южных и восточных регионах была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. В Воздушных силах сообщили о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого.

В частности, по данным военных, в направлении Кривого Рога летели две ракеты. Сообщалось о взрыве в Кропивницком.

По данным Воздушных сил, в результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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