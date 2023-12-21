Похожие проблемы, которые мы видим на Теремках в Киеве, вполне возможны в других районах в долинах рек, считает эксперт.

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В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр Сергиенко / Главред

В Киеве впервые за 13 лет из-за подтопления тоннеля закрыли сразу 6 станций метрополитена "синей" ветки, что вызвало общественный резонанс. Но на этом катаклизмы из метро рискуют не остановиться, ведь под угрозой подтопления оказываются и другие ветки метрополитена.

В интервью Главреду директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, хватит ли полгода для ремонта тоннелей "синей" ветки метро, есть ли угроза обвала моста Метро, и почему Киев может ждать новая Куреневская трагедия.

Расскажите, пожалуйста, о ситуации с красной веткой метрополитена. Представитель Киевсовета говорит о том, что мост Метро могут закрыть, если его признают аварийным, а КГГА эту информацию отрицала. Насколько критична ситуация с мостом Метро, и возможно ли в дальнейшем его закрытие?

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Для того, чтобы признать мост аварийным, надо провести экспертизу. В случае с "синей" веткой, такую экспертизу проводило государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Институт проводит исследования, и на его основе составляет акт. И тогда, на основе этого акта, решение должна принять Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Если бы была угроза от этого моста, то Киевский метрополитен первыми бы вызвали эту комиссию и попросили составить акт. Из этого следует, что каких-то критических нарушений в конструкции метрополитен не наблюдает.

Мост Метро, каким бы старым он ни был (а ему уже около 60 лет), то мы бы точно знали о реальных фактах. А так мне представляется, что здесь много спекуляций. С одной стороны, журналисты хотят, чтобы их сайты имели больше просмотров, а с другой стороны могут быть, конечно, определенные лоббистские движения со стороны проектировщиков и строителей мостов. Но объективных факторов, которые вызвали бы аварийную ситуацию на мосту Метро, мы не наблюдаем.

В общем вода - это обычное явление во всех подземных конструкциях. И если это, например, наземное здание, то легко залезть на крышу, просмолить ее или отремонтировать, чтобы устранить протечки. Но в подземных туннелях устранить протечки так просто невозможно, как ни старайся. На "синей" ветке метро трещины появились после трех месяцев с начала эксплуатации в марте 2011 года. Тогда трещины залатали, и тоннель благополучно простоял еще 13 лет. Однако во всех туннелях предусмотрен этот сливной лоток, куда попадают просачивания воды через внешний периметр. И еще, оказывается, тоннели постоянно, чтобы там не скапливались грязь и пыль.

То есть вода в туннелях – это нормальное явление. Но на "синей ветке" начался приток воды и песка, что уже можно считать аномалией. Там сложный участок во всех отношениях – и приток воды, и переход с глубокого залегания на мелкое, да и застройщики начали строить многоэтажки в русле Лыбиди.

Конечно, все эти факторы влияют на гидрогеологию.

То есть одна из возможных причин проседания и попадания воды и песка в туннель на "синей ветке" – это хаотичная застройка?

На мой взгляд, это главная причина. Именно нарушение гидрогеологии привело к вымыванию почвы вокруг туннеля (что, кстати, подтвердила комиссия), и это нарушение связано с хаотичной застройкой реки Лыбидь.

Как вы считаете, тех заявленных полгода, выделенных на ремонт тонелей на "синей ветке", будет достаточно? Может ли этот процесс затянуться на более длительное время?

Фактически, там надо вырыть котлован глубиной 8 метров. Технически это можно сделать, условно, за пол дня, потому что участок с трещинами незначительный. Далее нужно провести уплотнение грунта, укрепление корпуса тоннеля, и это технически это можно сделать довольно быстро. Однако возможны организационные препятствия - например, объявление конкурсов через тендеры могут затянуть процесс. Потому что конкуренты подают апелляцию на решение Prozorro, и тогда дело переходит в суд и затягивается. И это - самая большая опасность.

Для этого деньги в городском бюджете, безусловно, найдутся в первую очередь. Город даже может их одолжить, ведь под такой социально важный объект Всемирный банк и европейские банки дадут средства без проблем.

На Вырлице, например, в течение последних нескольких лет тоже продолжается активная застройка, и вода уже начала попадать к станции метрополитена. Может ли та же проблема, что и на "синей" ветке, позже возникнуть и там?

Эти проблемы могут возникнуть везде, где есть туннели мелкого залегания. До туннелей глубокого залегания вода не доходит через прочный грунт – если там что-то и просачивается, то место протечки можно легко залатать. А вот возле тоннелей мелкого залегания на почву влияет любая застройка. Надо детально изучать гидрогеологию, то есть состояние подземных вод, и куда именно они текут. Потому что если на пути подземной реки поставить какое-то препятствие, то вода никуда не денется и просто будет течь в другую сторону, то есть искать себе возможности выхода.

Поэтому похожие проблемы, которые мы видим на Теремках в Киеве, вполне возможны и в других районах в долинах рек. В Киеве, согласно классификации, есть примерно полтора десятка средних рек вроде реки Лыбидь. У нас Глубочица спрятана в коллекторах, Нивка, поэтому именно в долинах рек такая ситуация проявится в первую очередь.

То же самое с озерами. Озера не застыли, как стекло – они испаряются и подпитываются из подземных источников вокруг них. Соответственно все эти зоны являются потенциально рисковыми для застройки. Потому что застройка, как я уже сказал, будет влиять на подземные воды и может вызвать риск оползней, подтопления метрополитена и тому подобное.

Каким образом можно минимизировать эту проблему?

Прежде всего, природе надо давать волю. Нам кажется, что мы – хозяева природы. Мол, построили дачу, но не довольны тем, что разные жуки, насекомые, божьи коровки лезут, мыши заходят, кроты роют. Но это мы вмешались в их жизнь, а не наоборот. Так же и с водой – ей надо дать возможность течь, куда ей вздумается, или искать компромисс. В Киеве примерно 72 км различных штолен и тоннелей глубокого залегания и 10 км тоннелей мелкого залегания, которые имеют одно назначение – выводить воду. В городе создано специализированное управление противооползневых работ, в которых все эти штольни находятся на балансе. Если мы не хотим катаклизмов, надо дать возможность воде выйти наружу. И перед тем как строить что-то вблизи "синей" ветки, застройщик должен был бы проложить подземные или наземные желоба, чтобы отвести воду в реку Лыбидь.

И это - единственный способ, которым можно решить проблему подземных вод.

Какой, по вашему мнению, самый пессимистичный сценарий, если он не будет выполнен своевременно?

Последствия могут быть какими угодно. Не только метро, но и любое сооружение может проседать. У нас довольно часто происходят оползни - как следствие, в 1961 году произошла Куреневская трагедия, когда вода в смеси с песком и глиной накопилась и прорвала дамбу, в результате чего погибли тысячи людей. И эта трагедия может повториться в любом месте Киева, где застройка и подземные воды войдут в конфликт.

Кто такой Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший первый заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

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