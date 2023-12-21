УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр Сергиенко

Анастасия Заремба
21 декабря 2023, 12:00
Похожие проблемы, которые мы видим на Теремках в Киеве, вполне возможны в других районах в долинах рек, считает эксперт.
Александр Сергиенко
В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр Сергиенко / Главред

В Киеве впервые за 13 лет из-за подтопления тоннеля закрыли сразу 6 станций метрополитена "синей" ветки, что вызвало общественный резонанс. Но на этом катаклизмы из метро рискуют не остановиться, ведь под угрозой подтопления оказываются и другие ветки метрополитена.

В интервью Главреду директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, хватит ли полгода для ремонта тоннелей "синей" ветки метро, есть ли угроза обвала моста Метро, и почему Киев может ждать новая Куреневская трагедия.

Расскажите, пожалуйста, о ситуации с красной веткой метрополитена. Представитель Киевсовета говорит о том, что мост Метро могут закрыть, если его признают аварийным, а КГГА эту информацию отрицала. Насколько критична ситуация с мостом Метро, и возможно ли в дальнейшем его закрытие?

видео дня

Для того, чтобы признать мост аварийным, надо провести экспертизу. В случае с "синей" веткой, такую экспертизу проводило государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Институт проводит исследования, и на его основе составляет акт. И тогда, на основе этого акта, решение должна принять Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Если бы была угроза от этого моста, то Киевский метрополитен первыми бы вызвали эту комиссию и попросили составить акт. Из этого следует, что каких-то критических нарушений в конструкции метрополитен не наблюдает.

Мост Метро, каким бы старым он ни был (а ему уже около 60 лет), то мы бы точно знали о реальных фактах. А так мне представляется, что здесь много спекуляций. С одной стороны, журналисты хотят, чтобы их сайты имели больше просмотров, а с другой стороны могут быть, конечно, определенные лоббистские движения со стороны проектировщиков и строителей мостов. Но объективных факторов, которые вызвали бы аварийную ситуацию на мосту Метро, мы не наблюдаем.

В общем вода - это обычное явление во всех подземных конструкциях. И если это, например, наземное здание, то легко залезть на крышу, просмолить ее или отремонтировать, чтобы устранить протечки. Но в подземных туннелях устранить протечки так просто невозможно, как ни старайся. На "синей" ветке метро трещины появились после трех месяцев с начала эксплуатации в марте 2011 года. Тогда трещины залатали, и тоннель благополучно простоял еще 13 лет. Однако во всех туннелях предусмотрен этот сливной лоток, куда попадают просачивания воды через внешний периметр. И еще, оказывается, тоннели постоянно, чтобы там не скапливались грязь и пыль.

То есть вода в туннелях – это нормальное явление. Но на "синей ветке" начался приток воды и песка, что уже можно считать аномалией. Там сложный участок во всех отношениях – и приток воды, и переход с глубокого залегания на мелкое, да и застройщики начали строить многоэтажки в русле Лыбиди.

Конечно, все эти факторы влияют на гидрогеологию.

То есть одна из возможных причин проседания и попадания воды и песка в туннель на "синей ветке" – это хаотичная застройка?

На мой взгляд, это главная причина. Именно нарушение гидрогеологии привело к вымыванию почвы вокруг туннеля (что, кстати, подтвердила комиссия), и это нарушение связано с хаотичной застройкой реки Лыбидь.

Как вы считаете, тех заявленных полгода, выделенных на ремонт тонелей на "синей ветке", будет достаточно? Может ли этот процесс затянуться на более длительное время?

Фактически, там надо вырыть котлован глубиной 8 метров. Технически это можно сделать, условно, за пол дня, потому что участок с трещинами незначительный. Далее нужно провести уплотнение грунта, укрепление корпуса тоннеля, и это технически это можно сделать довольно быстро. Однако возможны организационные препятствия - например, объявление конкурсов через тендеры могут затянуть процесс. Потому что конкуренты подают апелляцию на решение Prozorro, и тогда дело переходит в суд и затягивается. И это - самая большая опасность.

Для этого деньги в городском бюджете, безусловно, найдутся в первую очередь. Город даже может их одолжить, ведь под такой социально важный объект Всемирный банк и европейские банки дадут средства без проблем.

На Вырлице, например, в течение последних нескольких лет тоже продолжается активная застройка, и вода уже начала попадать к станции метрополитена. Может ли та же проблема, что и на "синей" ветке, позже возникнуть и там?

Эти проблемы могут возникнуть везде, где есть туннели мелкого залегания. До туннелей глубокого залегания вода не доходит через прочный грунт – если там что-то и просачивается, то место протечки можно легко залатать. А вот возле тоннелей мелкого залегания на почву влияет любая застройка. Надо детально изучать гидрогеологию, то есть состояние подземных вод, и куда именно они текут. Потому что если на пути подземной реки поставить какое-то препятствие, то вода никуда не денется и просто будет течь в другую сторону, то есть искать себе возможности выхода.

Поэтому похожие проблемы, которые мы видим на Теремках в Киеве, вполне возможны и в других районах в долинах рек. В Киеве, согласно классификации, есть примерно полтора десятка средних рек вроде реки Лыбидь. У нас Глубочица спрятана в коллекторах, Нивка, поэтому именно в долинах рек такая ситуация проявится в первую очередь.

То же самое с озерами. Озера не застыли, как стекло – они испаряются и подпитываются из подземных источников вокруг них. Соответственно все эти зоны являются потенциально рисковыми для застройки. Потому что застройка, как я уже сказал, будет влиять на подземные воды и может вызвать риск оползней, подтопления метрополитена и тому подобное.

Каким образом можно минимизировать эту проблему?

Прежде всего, природе надо давать волю. Нам кажется, что мы – хозяева природы. Мол, построили дачу, но не довольны тем, что разные жуки, насекомые, божьи коровки лезут, мыши заходят, кроты роют. Но это мы вмешались в их жизнь, а не наоборот. Так же и с водой – ей надо дать возможность течь, куда ей вздумается, или искать компромисс. В Киеве примерно 72 км различных штолен и тоннелей глубокого залегания и 10 км тоннелей мелкого залегания, которые имеют одно назначение – выводить воду. В городе создано специализированное управление противооползневых работ, в которых все эти штольни находятся на балансе. Если мы не хотим катаклизмов, надо дать возможность воде выйти наружу. И перед тем как строить что-то вблизи "синей" ветки, застройщик должен был бы проложить подземные или наземные желоба, чтобы отвести воду в реку Лыбидь.

И это - единственный способ, которым можно решить проблему подземных вод.

Какой, по вашему мнению, самый пессимистичный сценарий, если он не будет выполнен своевременно?

Последствия могут быть какими угодно. Не только метро, но и любое сооружение может проседать. У нас довольно часто происходят оползни - как следствие, в 1961 году произошла Куреневская трагедия, когда вода в смеси с песком и глиной накопилась и прорвала дамбу, в результате чего погибли тысячи людей. И эта трагедия может повториться в любом месте Киева, где застройка и подземные воды войдут в конфликт.

Кто такой Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший первый заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Александр Сергиенко Киевский метрополитен мост Метро
Реклама

Главное за день

Помощь Украине на 61 млрд долларов: в Конгрессе сделали прогноз о принятии решения

Помощь Украине на 61 млрд долларов: в Конгрессе сделали прогноз о принятии решения

13:10 Мир
Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине: что изменится

Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине: что изменится

13:01 Украина
"Я уверен на 100 процентов": Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым

"Я уверен на 100 процентов": Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым

12:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:50

Российские престарелые звезды эпично опозорились на "голой вечеринке" у блогерши

13:36

Брэд Питт ярко отгулял в Париже 60-летний юбилей вместе с молодой возлюбленнойВидео

13:21

РФ интенсивно наступает на Авдеевку: эксперт раскрыл план Кремля к выборам Путина

13:17

"Они это ненавидят": строитель назвал натуральный ингредиент, который отпугивает мышей

13:10

Помощь Украине на 61 млрд долларов: в Конгрессе сделали прогноз о принятии решения

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
13:01

Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине: что изменится

12:50

Помощь ВСУ: Favbet Foundation передал на Донецкое направление 4 внедорожника

12:45

Курс доллара резко подскочил: эксперт рассказал, что ждать от валюты к Новому году

12:33

Автомеханик поделился гениальным лайфхаком с луком, который разморозит лобовое стекло за считанные минуты

Реклама
12:27

Как быстро убрать накипь в чайнике за несколько минут: действенный метод

12:23

Станет лучшим в жизни: для 3 знаков зодиака 2024 год приготовил счастье и удачу

12:21

"Я уверен на 100 процентов": Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым

12:20

Армия отражает атаки войск РФ у Авдеевки: в ВСУ раскрыли ситуацию по коксохиму

12:00

В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр СергиенкоЭксклюзив

11:53

Китайський гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Кролику - растерянность, Собаке - потеря интереса

11:52

Мишина с сыном махнула на отдых в Таиланд и получила на орехи в Сети

11:49

Цены на АЗС кардинально изменятся: эксперт сообщил, сколько будет стоить топливо

11:28

Саакашвили отравили в тюрьме: мать политика рассказала подробностиВидео

11:27

Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло: так делали еще в СССР

11:08

С января 2024 пересчитают пенсии: кому из украинцев стоит ждать новых денег

Реклама
10:58

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

10:54

Глава СБУ анонсировал сюрпризы для россиян в 2024 году: что может стать целью

10:40

Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

10:32

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:30

Очередное новое увлечение: Валид Арфуш разводится со своей женой

10:22

Попробуйте закрыть один глаз: только единицы смогут разгадать эту оптическую иллюзию

10:13

Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

10:07

"Ужасные взрывы по городу": россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца

10:02

Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

09:48

"Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы

09:31

Требования к Украине от Запада могут стать заметно жестчемнение

09:25

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:24

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:22

"2024 год будет очень важным": Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТОВидео

08:46

Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

08:45

Гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Раков подведет желудок, Девы - экономьте

08:20

В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

08:14

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

08:00

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом годуЭксклюзив

07:26

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

Реклама
06:58

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:57

Миллион дронов за год: есть только один вопросмнение

06:50

Только самые внимательные найдут рыбку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

05:50

Что подарить сестре на Новый год: 10 самых лучших вариантов

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 580 за 5 секунд

04:10

Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год: ваши близкие будут поражены

03:37

Одного миллиона дронов не хватит: эксперт объяснил ситуацию с БПЛА в ВСУ

02:43

Ваше золото снова засияет: домашнее средство, которое очистит украшения и стоит копейки

02:05

Беглянка-режиссер Байрак заявила, что вернулась из РФ в Одессу

01:34

Вступление Украины в НАТО и ЕС: Огрызко оценил шансы на 2024 годВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять