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Планирует ли Зеленский уволить Залужного: ответ президента

Юлия Закрепа
19 декабря 2023, 20:00
Зеленский провел итоговую пресс-конференцию и прокомментировал увольнение Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Планирует ли Зеленский уволить Залужного: ответ президента
Зеленский рассказал об увольнении Залужного / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 декабря, провел итоговую пресс-конференцию и рассказал об увольнении Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

"Для чего кому-то помогать и развивать эту тематику. Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя, как Главком", - сказал глава государства на конференции.

Зеленский добавил, что вместе с Генштабом есть много вопросов и вспомнил об увольнении командующего "Таврии" Александра Тарнавского, который занимался оперативным командованием.

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"Это сложный вопрос наступления: что-то было, чего-то не было, что-то дошло, чего-то не хватает. Это очень сложная история. Я считаю, что мы можем себе позволить жить в Украине с ежедневным результатом. Если мы готовы приносить этот результат: каждый из нас - это не жертвенность. Быть Главкомом - это честь, быть президентом Украины - это большая честь", - отметил он.

На вопрос, планирует ли Зеленский уволить Залужного, президент ответил, что планирует работать и ждать решений.

"Планирую работать, жду решения от них по мобилизации, по помощи людям на фронте. Жду очень конкретных вещей на поле боя. Стратегия понятна, ведь у нас есть понимание наших действий. Хочу видеть детали, тогда будут и ответы. 440 тысяч, 340 тысяч, 100 тысяч? Это нормально, мы выжить должны с вами. Все это требует денег", - подчеркнул Зеленский.

Конфликт Залужного и Зеленского: что известно

Напомним, что Подоляк сделал заявление относительно "конфликта" Зеленского и Залужного. В Украине существует своя вертикаль власти, поэтому так называемый конфликт Зеленского и Залужного выглядит "странной конструкцией", считает Михаил Подоляк.

В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке главнокомандующего Залужного. В Украине существует четкая управленческая вертикаль, на которой принимаются решения относительно структуры военного управления и изменений в руководстве ВСУ. Принятие таких решений является компетенцией высших структур власти.

Залужный жаловался Ллойду Остину на ОП, Ллойд Остин во время визита в Киев озвучили, что ВСУ нуждаются в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на $350-400 млрд.

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