В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного

Михаил Подоляк подчеркнул, что принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев.

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Михаил Подоляк отреагировал на заявления Безуглой / Коллаж: Главред, фото: Скриншот You.Tube, facebook.com/m.bezuhla

В Украине существует четкая управленческая вертикаль, на которой принимаются решения относительно структуры военного управления и изменений в руководстве ВСУ. Принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV.

Отставка главнокомандующего ВСУ не является обязанностью депутатов или вопросом, обсуждаемым на уровне парламента. Он подчеркнул, что принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев.

"Все решения о том, как должна быть структурирована военная вертикаль... принимаются соответственно не депутатами. Депутаты не могут инициировать или не инициировать отставку тех или иных военных, учитывая те должности, которые они занимают в рамках парламентских комитетов", - сказал советник главы Офиса президента. видео дня

Подоляк подчеркнул, что официальные заявления и комментарии, отражающие позицию Офиса президента, подаются только от имени президента или через его представителей. А позиция депутата Безуглой "не является официальными заявлениями офиса президента или президента лично". Сам глава государства, Владимир Зеленский, и Валерий Залужный, руководитель Вооруженных Сил, имеют ежедневные встречи и обсуждают вопросы на разных платформах.

"Поэтому надо всегда ждать официальных заявлений относительно отношения к той или иной ситуации, или к тому или иному лицу... Если мы говорим о главнокомандующем, то безусловно президент всегда сам комментирует сложные вопросы", - подчеркнул он.

В то же время Подоляк отметил, что в украинском обществе высказывания депутатов часто воспринимаются так, будто каждое высказанное лицом мнение или заявление - это официальная позиция власти. Также он подчеркнул, что в офисе президента не намерены комментировать "конспирологические версии".

Скандальные заявления Марьяны Безуглой

Напомним, 26 ноября нардеп Безуглая вызвала настоящий скандал в сети, предлагая освободить Залужного. Она заявила, что военные не ответили на вопросы комитета о бригадах, ротациях и турникетах.

После этого, народный депутат Ирина Фриз требовала отставки Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета из-за ее скандальных заявлений в отношении главнокомандующего ВСУ. Она отметила, что сообщения Безуглой угрожают национальной безопасности, поскольку создают основы для разрушения единства в обществе и подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения,.

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