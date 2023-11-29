УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного

Руслана Заклинская
29 ноября 2023, 20:40
Михаил Подоляк подчеркнул, что принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев.
В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного
Михаил Подоляк отреагировал на заявления Безуглой / Коллаж: Главред, фото: Скриншот You.Tube, facebook.com/m.bezuhla

В Украине существует четкая управленческая вертикаль, на которой принимаются решения относительно структуры военного управления и изменений в руководстве ВСУ. Принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV.

Отставка главнокомандующего ВСУ не является обязанностью депутатов или вопросом, обсуждаемым на уровне парламента. Он подчеркнул, что принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев.

"Все решения о том, как должна быть структурирована военная вертикаль... принимаются соответственно не депутатами. Депутаты не могут инициировать или не инициировать отставку тех или иных военных, учитывая те должности, которые они занимают в рамках парламентских комитетов", - сказал советник главы Офиса президента.

видео дня

Подоляк подчеркнул, что официальные заявления и комментарии, отражающие позицию Офиса президента, подаются только от имени президента или через его представителей. А позиция депутата Безуглой "не является официальными заявлениями офиса президента или президента лично". Сам глава государства, Владимир Зеленский, и Валерий Залужный, руководитель Вооруженных Сил, имеют ежедневные встречи и обсуждают вопросы на разных платформах.

"Поэтому надо всегда ждать официальных заявлений относительно отношения к той или иной ситуации, или к тому или иному лицу... Если мы говорим о главнокомандующем, то безусловно президент всегда сам комментирует сложные вопросы", - подчеркнул он.

В то же время Подоляк отметил, что в украинском обществе высказывания депутатов часто воспринимаются так, будто каждое высказанное лицом мнение или заявление - это официальная позиция власти. Также он подчеркнул, что в офисе президента не намерены комментировать "конспирологические версии".

Скандальные заявления Марьяны Безуглой

Напомним, 26 ноября нардеп Безуглая вызвала настоящий скандал в сети, предлагая освободить Залужного. Она заявила, что военные не ответили на вопросы комитета о бригадах, ротациях и турникетах.

После этого, народный депутат Ирина Фриз требовала отставки Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета из-за ее скандальных заявлений в отношении главнокомандующего ВСУ. Она отметила, что сообщения Безуглой угрожают национальной безопасности, поскольку создают основы для разрушения единства в обществе и подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения,.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
скандал Михаил Подоляк Офис президента Марьяна Безуглая Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

19:17 Политика
Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

18:49 Синоптик
НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

17:13 Политика
Все главные новости

Последние новости

20:46

Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали, кто расследует дело

20:42

"Пусть выступает хоть за черта лысого": в РФ изрыгают желчь на сбежавших в США юных фигуристорв

20:40

В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного

20:00

"У Насти есть симпатия к одному мужчине": брак Потапа и Каменских разломался - блогер

19:58

На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
19:48

О пивной партии и изменениях в европейской политике: нас ждет очень интересный 21 векмнение

19:47

"Это невозможно": экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом

19:40

Камалия в желто-синем декольте приехала в Сицилию

19:17

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдетВидео

Реклама
19:13

Старушку из Бахмута "мобилизовали" с повесткой: в Украине разоблачили грубый фейк РФ

19:10

Какие статуэтки нельзя держать дома: притягивают болезни и бедность

18:49

Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

18:35

"Под "зонтиком" брони": эксперт нашел решение проблемы нехватки людей на фронте

18:29

У Путина пожаловались на Запад и поклянчили "отношений"

18:08

Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе

17:33

"У них агония": враг бросил все силы на захват важного города - офицер ВСУ

17:29

НАТО опровергло заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины

17:28

Суд в Москве заочно арестовал Джамалу

17:15

"Единственная радость": Козловский впервые рассказал, куда ушел из Нацгвардии

17:13

НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

Реклама
16:58

F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет - Черник

16:52

Новая "Чернобаевка" для врага: россияне могут начать наступление из Беларуси - Черник

16:41

Почему голубцы назвали голубцами: невероятные сведения о популярном блюдеВидео

16:34

Если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор - Черник

16:14

Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров"

15:59

"Достойное решение": украинская ведущая отправила сына убивать украинцев в армию РФ

15:58

Пускать в дом гостей категорически нельзя: почему 30 ноября лучше остаться дома

15:46

РФ накопила огромный арсенал ракет: Столтенберг предупредил о зимних обстрелах Украины

15:26

Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

15:11

Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах

14:55

Идет "охота": генерал-разведчик назвал главную версию отравления жены Буданова

14:52

Уровень потребления электроэнергии очень вырос: какие области Украины без света

14:47

В России объявили о готовности воевать с НАТО: у Лаврова разразились условием

14:46

"Тварь ты, а не милый мальчик": у Соловьева снова сдали нервы из-за Моргенштерна и МилохинаВидео

14:44

Украинцам пересчитывают доплаты к пенсиям: кому положено и сколько

14:43

Все поплывет: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется неожиданное потепление

14:18

"Это был ужас": обломок дрона повредил дом Эктора Хименеса-Браво

14:12

Уничтожены и ранены десятки россиян: детали удара по "отделу полиции" РФ на юге

14:07

Украине дали рекомендации для вступления в НАТО: Столтенберг сообщил детали

13:55

Тука рассказал, заставят ли гигантские потери армии РФ русских опомниться

Реклама
13:34

Захват трассы Алешки-Новая Каховка является главной задачей для ВСУ - Костенко

13:32

Жена Началджиоглу показала, в какую страну сбежала от мужа

13:23

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью: в каком она состоянии - источник

12:57

Нужно найти медведя за 11 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных:

12:56

Оккупанты задумали коварный план против ВСУ: эксперт рассказал о тяжелых боях за Бахмут

12:54

Когда Путин согласится на мир в Украине: в Reuters рассказали, чего ждет диктатор

12:44

Уничтожены десятки оккупантов: в Сети узнали об ударе по авиабазе РФ в КрымуВидео

12:41

Слишком мягко наказали: прокуратура обжаловала приговор Ступке за пьяное ДТП

12:21

Можно ли солить сало йодированной солью: неожиданный ответ для хозяек

12:18

Церковный праздник 30 ноября: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять