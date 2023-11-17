Поляки угрожают перекрыть еще один пункт пропуска из Украины: что известно

С 20 ноября будет перекрыт еще один пунктов пропуска из Украины в Польшу. Участники акции, которую устроила одна из польских ассоциаций перевозчиков, начнут блокировать пункт "Медика – Шегини".
Участник акции Томаш Борковский заявил, что дальнобойщики "не удовлетворены скоростью" переговоров с польским и украинским правительствами и ждут нового раунда, передает DW.
Как известно, польские перевозчики с 6 ноября блокируют пункты пропуска в знак протеста против якобы "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских перевозчиков. На данный момент заблокированы три пункта пропуска: "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин".
Блокировка пунктов пропуска привела к огромным очередям с обеих сторон границы.
Польша блокирует движение грузовиков из Украины - что известно
Польские перевозчики начали забастовку, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной.
По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули требования - в частности, отмену так называемого транспортного безвиза для грузовиков из Украины.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия поляков "ударом в спину Украины".
Спикер Госпогрнаслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Польша не принимает грузовики из Украины только через пункт пропуска "Ягодин", в то же время на двух других КПП - "Краковец" и "Рава-Русская" - поток транспорта продолжается. Однако, усложнение движения отмечается на всех трех направлениях.
Страйк перевозчиков на границах с Польшей может привести к уголовной процедуре Еврокомиссии против Польши. В соответствии с законодательством ЕС, власть Польши обязуется обеспечивать свободное движение грузовиков из Украины на границах.
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