ЕС теряет терпение: Польшу накажут за блокировку границ и товаропотока

Страйк перевозчиков на границах с Польшей заблокировал товаропоток и движение "коридоров солидарности". Это может привести к уголовной процедуре Еврокомиссии против Польши, сообщает издание RMF FM.
Как известно, в соответствии с законодательством ЕС, власть Польши обязуется обеспечивать свободное движение грузовиков из Украины на границах.
Однако некоторые представители Еврокомиссии утвреждают, что польские власти не делают всё, чтобы решить проблему и прекратить протест перевозчиков, в следствие чего Брюссель может потерять терпение.
Несмотря на то, что в Еврокомиссии официальных комментариев по поводу мер польских властей нет и там утверждают, что переговоры между Польшей и Украиной продолжаются, из неофициальных источников RMF FM стало известно, что процесс изучения правового основания для открытия уголовной процедуры уже запущен.
В происходящем, по данным издания, просматривается нарушение властью Польши положений Регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, который был продлен до июня 2024 года.
Спикер Еврокомиссии при этом заявил, что:
Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются.
Ситуация на границе Украины
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку, что уже привело к ограничениям в движении грузовиков на границе с Украиной. По информации польских СМИ, участники забастовки планируют продолжить свой протест "в течение двух полных месяцев до 6 января 2024 года", они также выдвинули требования - в частности, отмену так называемого транспортного безвиза для грузовиков из Украины.
В начале ноября сообщалось, что Польша не принимает грузовики из Украины только через пункт пропуска "Ягодин", в то же время на двух других КПП - "Краковец" и "Рава-Русская" - поток транспорта продолжался. Однако уже тогда усложнение движения отмечалось на всех трех направлениях.
Также 15 ноября к страйку присоединилась еще и Словакия. Об этом заявил Союз автомобильных перевозчиков Словакии. Союз угрожает заблокировать границу со словацкой стороны из-за того, что украинские перевозчики не нуждаются в разрешениях на перевозку.
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