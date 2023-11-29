На Херсонщине ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание топ-оккупантов

В результате удара украинских военных по зданию в селе Юбилейное погибли по крайней мере пятеро российских чиновников.

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Удар по оккупантам в селе Юбилейное нанесли при помощи украинского подполья / Коллаж: Главред, фото: t.me/sprotyv_official

Во вторник, 28 ноября, на временно оккупированной территории Херсонской области прогремел мощный взрыв. Украинские военные нанесли удар по зданию в селе Юбилейное - там как раз проходило совещание оккупантов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, помогло ВСУ нанести удар по оккупантам украинское подполье на оккупированных территориях.

Село Юбилейное в Херсонской области / Фото: google.com/maps

"Вчера, 28.11.2023, благодаря информации, которую предоставило подполье и небезразличные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

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Утверждается, что погибли по крайней мере пятеро российских чиновников.

Как сообщал Главред, пул российских "военкоров" подтверждает мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

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